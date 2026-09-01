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El Moaña ultima su plantilla tras un brillante triunfo contra el Alondras

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REdacción

O Morrazo

El CD Moaña se llevó la pasada semana el XLIV Trofeo Vila de Moaña. Además lo hizo ganando al Alondras, de la vecina Cangas y que milita en Tercera RFEF, una categoría por encima. Los moañeses alzaron el trofeo tras vencer por 2 goles a 1 a los cangueses en uno de los momentos culminantes de la pretemporada y ante la afición del campo Iago Aspas Juncal-O Casal.

Mientras el conjunto moañés encara su última semana de preparación para el inicio del campeonato liguero de Preferente Futgal, sigue reforzando su plantilla. En los últimos días se oficializaron las incorporaciones de Saúl Sanjorge, que llega del Marín CF y la directiva describe como «talentoso» y del que esperan que aporte «equilibrio, talento y visión de juego». Además llegó también Iago Dávila, que espera aportar «calidad técnica, visión de juego y habilidad» a la plantilla.

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