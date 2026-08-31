El Frigoríficos exhibe intensidad antes de empezar la liga

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro consiguió este domingo su segunda Supercopa de Galicia consecutiva, en un partido igualado y muy intenso contra el Attica 21 Hotels OAR A Coruña. Los jugadores de Quique Domínguez se llevaron el triunfo por un ajustado 33-35 en el que fue su penúltimo encuentro de la pretemporada. Esta fase de preparación culminará este jueves con la disputa del XXVII Trofeo Concello do Rosal, que debido a las obras en el pabellón rosaleiro tendrá que disputarse en Vilanova de Cerveira (20.30 horas).

El Cangas afrontó el exigente encuentro ante el OAR con dos ausencias importantes: Santi López, con edema óseo, y el primera línea húngaro Marcell Ludman, con problemas en un tobillo. Su evolución a lo largo de los próximos días será clave para saber si llegan en condiciones al primer partido de la Liga Nexus Asobal en Granollers.

La final de la Supercopa Galicia mostró a un Frigoríficos que fue de menos a más y que hizo gala de una tremenda intensidad, un reflejo de como está siendo el trabajo del equipo durante esta fase de preparación. Los dos nombres más destacados de los cangueses fueron el danés Pelle Boesen, que fue el máximo anotador del encuentro con 7 tantos y alguno de ellos espectacular, y el pivote Javi García, que transformó 6 dianas.

El danés Pelle Boesen recibe el premio como MVP de la final. / Róber Pastoriza

La actuación de Boesen le sirvió para llevarse el premio como MVP de la final, mientras que Javi García se mostraba exultante después de una primera temporada en Cangas complicada por su lesión en el hombro. «Estoy contento por el resultado, pero sobre todo por el juego del equipo. Fuimos de menos a más, con los ajustes en defensa que hicimos en la segunda parte», manifestaba. El pivote leonés se mostraba especialmente feliz porque durante esta pretemporada «vuelvo a sentirme como un jugador de balonmano» tras dejar atrás los problemas en el hombro. García también puso el foco en el trabajo del grupo en los entrenamientos, unas sesiones caracterizadas por una gran intensidad.

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El último partido de la pretemporada será este jueves contra el Novás. El partido inicialmente estaba previsto para el viernes, pero se adelantó para no coincidir con la Supercopa Ibérica y la Supercopa de España femenina, que se disputan de viernes a domingo en Vigo.