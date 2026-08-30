El técnico moañés Miguel Alonso, en Chile con la FIFA

Chile ha sido la siguiente parada de Miguel Alonso en su nueva faceta como asesor técnico de la FIFA. El entrenador moañés cerró ayer un periplo en el país sudamericano en el que, junto a un equipo de trabajo internacional, ha visitado las estructuras de cantera de algunos de los clubes más importantes, a fin de conocer sus instalaciones y modelos de trabajo, recabando toda la información posible para plantear mejoras futuras.

Alonso ha estado presente en cuatro entidades de tanto nombre en Chile como la Universidad Católica, el Colo Colo, la Universidad de Chile y el O’Higgins, a fin de analizar los diferentes aspectos de sus academias. La intención es trasladar esos conocimientos y experiencia a la Federación Chilena, para que esta tenga una referencia y pueda implementar en un futuro próximo mejoras para incrementar el nivel de formación y, en consecuencia, el nivel de su fútbol.

Es la segunda salida de este tipo que realiza el moañés desde que se incorporó en abril a la estructura de la FIFA. Anteriormente había estado en Brasil, desarrollando un programa de trabajo común para trasladar a todas sus categorías. Allí tuvo ocasión de conocer al actual entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti.

Miguel Alonso fichó hace poco menos de mes y medio como responsable de alto rendimiento en la academia del Sporting Clube de Braga, en un ambicioso proyecto a tres años que podrá compatibilizar con el asesoramiento en la FIFA, lo que implica que realice estas visitas de trabajo de forma periódica. El moañés cuenta con una amplia experiencia en formación, en clubes de élite como el Valencia o el Olympique de Marsella.