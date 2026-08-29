El Frigoríficos busca revalidar título ante el OAR, con las ausencias de Santi López y Ludman

El Frigoríficos del Morrazo buscará revalidar el título de la Supercopa Galicia de Balonmano en el partido que mañana domingo (17 horas pabellón Gustavo Rodríguez de Tui) lo enfrentará al Attica 21 Hotels OAR Coruña. El conjunto que dirige Quique Domínguez afrontará el duelo con las bajas de Santi López y Marcell Ludman, ambos con problemas físicos, lo que provocará que el entrenador pontevedrés recurra a tres jugadores del filial para completar la convocatoria, el pivote William Thompson y los primeras líneas Iago Iglesias y Denís.

Santi continúa arrastrando molestias en su hombro derecho, que le están impidiendo trabajar con normalidad durante esta pretemporada. Las pruebas diagnósticas apuntan a un edema óseo, si bien todavía se está consultando opinión médica para ver cuál es la hoja de ruta que se sigue con él y conocer el periodo estimado de baja. Con todo, la idea del jugador es la de probarse la próxima semana tras la evolución positiva de estos últimos días. A él se ha unido Ludman con un esguince de tobillo. El húngaro estaba siendo una de las sorpresas agradables de la pretemporada, ofreciendo una notable mejoría en sus prestaciones.

Así las cosas, Domínguez desplazará a 18 hombres a Tui, que son los porteros Panjan y Mateo; los centrales Manu Pérez y Boesen; los laterales Pestic, Pereiro, Rivero, Gayo, Iago y Denís; los extremos Arnau, Martín Fuentes, Lindqvist y Hugo Vila; y los pivotes Javi García, Quintas, Pablo Castro y William.

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La idea del técnico del Cangas no es otra que la de afrontar el choque como un partido más de preparación, si bien la distribución de las cargas puede ser diferente, habida cuenta de que el equipo ya está en la fase final de su puesta a punto. Enfrente estará un equipo que tiene uno de los presupuestos más elevados de la División de Honor Plata, y que ha conseguido reclutar a dos jugadores top como el extremo Mario López y el central Nacho Vallés, sumados a una plantilla de garantías.