El Bueu Atlético, a por su primer título ante el Teucro en la Copa Galicia

Con los pies en el suelo por el tempranero momento de pretemporada en el que nos encontramos, pero con la ilusión de estrenar su casillero de títulos. Así afronta el Bueu Atlético la final de la Copa Galicia, que disputará mañana domingo, a partir de las 13 horas en Tui ante el Lintel Teucro.

La escuadra que dirige Luis Montes se ha plantado en el encuentro decisivo tras haber dejado en la cuneta a Culleredo y Luceros y con solo tres semanas de pretemporada. Es por ello que el técnico pontevedrés insiste en no perder la perspectiva, a pesar de lo atrayente que es el hecho de poder subirse a lo más alto del podio.

Noticias relacionadas

Para este encuentro Montes ha llamado a un total de 17 jugadores, que son los porteros Julio, Kike y Hugo; los extremos Adri, Diego, Joel y Carlos Costa; los pivotes Asier, Rubén y Marcos; y los primeras líneas Martín, Gándara, Brais, Roque, Pepe, Lois y Pablo Arce.