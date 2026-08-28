Santi López, con un edema óseo, pendiente de valoración médica

El jugador del Frigoríficos del Morrazo Santi López está pendiente de valoración médica para conocer el alcance exacto de su lesión y el tiempo necesario de recuperación de la misma después de que las pruebas diagnósticas que se le practicaron esta misma semana desvelasen la existencia de un edema óseo en su hombro derecho. El primera línea madrileño fue sometido a una resonancia magnética al arrastrar molestias recurrentes en la articulación en la que sufrió una lesión en la recta final de la pasada campaña. Los problemas físicos le hicieron perderse alguno de los amistosos de pretemporada y obligaron a Quique Domínguez a gestionar las cargas físicas.

Santi sufrió un esguince de grado tres en la articulación acromio-clavicular de su hombro en el duelo ante el Granollers y, contra todo pronóstico y tras una recuperación exprés, reapareció en el último partido de Liga ante el Ángel Ximénez Puente Genil. Sin embargo, en esta pretemporada las sensaciones no han sido positivas. El diagnóstico, un edema óseo, no parece excesivamente preocupante ni que le pueda mantener demasiado tiempo en el dique seco, pero se quieren valorar otras afectaciones para saber si son derivadas de esa lesión antiguo o si, por el contrario, hay una nueva dolencia.

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Del dictamen médico dependerá el tiempo de baja y que el madrileño pueda estar o no de cara al primer duelo de la temporada, precisamente ante el Granollers.