Puchilonas, Los Vergadores, RCD e I+F ganan el Clinketa Fest de Cangas

Puchilonas en categoría sénior femenino, RCD en sénior masculino, I+F en sénior mixto y Los Vergadores en Sub 16 se proclamaron ganadores de la quinta edición del Clinketa Fest, torneo de voley playa que se disputó el fin de semana en el arenal de Rodeira con la presencia de un total de 152 jugadores.

Las Puchilonas, formadas por Noelia Canda y Ana Fandiño, fueron las mejores en su categoría, encabezando un podio al que también accedieron Ainhoa Parcero e Iria Reyes ( (Ahí no iría) en el segundo escalón, y Yolanda García y Sofía Iglesias (SinNergiadas) en el tercero. En hombres los mejores fueron Fernando Canda y José González, por delante de Diego Chantada y Roi Piñeiro (Aura), que fueron segundos, y de Saúl y Xián Domínguez, que fueron terceros.

Podio de la categoría sénior femenina. / FDV

En la categoría mixta repitió éxito Fernando Canda, haciendo pareja en esta ocasión con Irene Vidal en el equipo I+F, ganador por delante del Galletas, formado por Berta Sáinz y Marc Bueno. La medalla de bronce correspondió a Yolanda García y Juan Alexandre Rodríguez, con el equipo Orden por favor.

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La organización del torneo, que correspondió al Club Voleibol Maniotas de Cangas, reunió a un total de 72 equipos, y contempló asimismo una categoría para los más jóvenes. De este modo, en Sub 16 mixto el triunfo correspondió a Los Vergadores (Martín Sánchez, María Otero, Leo Barros y Carmen Sánchez), con Nileal segundo (Nicolás Villafín, Álex Malvido y Leonor Blanco) y Tres gallegas y un manacorí tercero (Xabier Quiroga, Carla Santos, Aroa Taeger y María Pastoriza).