Iago Domínguez y Ariadna Pazos se llevan el título absoluto en el Abierto de Cangas

Iago Domínguez (Club de Tenis Pontevedra) y Ariadna Pazos (Mercantil de Vigo) se adjudicaron el título de la categoría absoluta en la vigesimoquinta edición del Torneo Abierto de Tenis de Cangas, que organiza el Cluteca y que contó con la participación de un total de 72 jugadores, llegados no solo desde diferentes puntos de Galicia, sino desde otras partes de España.

El número 5 del ranking gallego se impuso en la final de su categoría a David Vidal (Club de Campo de Vigo) por un claro 6-2 y 6-1. Vidal se había plantado en el encuentro decisivo del campeonato después de haber eliminado a Iago Díaz en una disputada semifinal por 4-6, 6-2 y 10-3.

En féminas, Pazos derrotó también de forma clara a Yaiza Quián (Club de Tenis Coruña) en una jovencísima final, con dos jugadores de 15 años que ya están entre las 20 mejores de la comunidad autónoma. La primera de ellas, reciente ganadora del Torneo Cidade de Vigo, fue la que se llevó el gato al agua.

En la categoría no federada Álex Chamadoira superó por 6-2 y 6-4 a Berto Molanes, mientras que en la categoría sub 16 Nicolás González venció por 6-2 y 6-1 al prometedor jugador marinense Nicolás Santos. Finalmente, en la categoría sub 12 el vencedor fue Iago Sieiro, que se impuso en el partido decisivo al local Xián Miranda (Cluteca). Este jugó la final visiblemente mermado por una lesión que lo obligó a abandonar el encuentro cuando el marcador reflejaba un 3-0 favorable a su rival.

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El torneo finalizó con la tradicional entrega de trofeos, que estuvo presidida por el concejal de Deportes de Cangas, Eugenio González.