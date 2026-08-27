El Alondras vence al Arosa en un ensayo con fuego real

El Alondras se adjudicó el título del Trofeo Vila de Cangas después de imponerse por 2-0 al Arosa (goles de Marchena y Diego) en lo que fue un ensayo con fuego real de cara al inicio del campeonato liguero, previsto para el fin de semana del 5 y 6 de septiembre, y en el que tendrá al Pontevedra B como rival. El técnico rojiblanco, Rafa Villaverde, se muestra satisfecho por lo que considera «una buena prueba ante un rival de categoría superior», pero matiza que, a pesar de todo lo bueno que le ha visto a los suyos, «nos siguen faltando cosas para competir con garantías en la categoría».

Y es que, tras un periplo en el que los cangueses se han medido a Porriño, Beluso, Atlántida de Matamá y Moaña, el del Arosa fue el primer encuentro en el que el preparador moañés prescindió de los juveniles y repartió carga de minutos pensando en la Liga. O lo que es lo mismo, «ya hubo gente que jugó los 90, porque en diez días empieza lo importante. Algunos lo hicieron un poco menos y mañana ajustaremos todo en el último amistoso ante el Celta Juvenil».

El choque estuvo condicionado por las bajas que presentaba el conjunto cangués, concentradas la mayor parte de ellas en la parcela ofensiva. Así, a los lesionados Yelco y Javi Pereira, se unieron Luismi, recién llegado de vacaciones y uno de los últimos fichajes, Brais Bernárdez, con problemas en un tobillo. De este modo, Villaverde solamente disponía de Marcos Fontán y de Manufre para el frente del ataque, por lo que tuvo que improvisar adelantando la posición de los laterales Álex Rodríguez y Víctor para que actuasen prácticamente como extremos.

El once del Alondras ante el equipo de su exentrenador, Gonzalo Fernández, fue el formado por Pedro bajo palos; Diego, Lope, Fabián y Aitor Aspas en línea defensa; Hugo Rodri, Adri Hernández y Marchena en el centro del campo; Fontán y Álex Rodríguez en las bandas; y Manufre como referencia arriba.

"Nos falta por ajustar defensiva y ofensivamente"

Villaverde se muestra «contento por el trabajo», pero añade que «debemos ser conscientes de que hay que seguir trabajando». El técnico tiene claro que uno de los puntos fuertes de los suyos es «el nivel de intensidad y de compromiso que están mostrando», pero que, por contra, «nos falta por ajustar defensiva y también ofensivamente». En la primera de las parcelas señala que «tenemos que ser más solidarios, acompañar en la presión, llegar mejor a los saltos». Son, en todo caso, cuestiones lógicas «porque estamos hablando de que la mitad de la plantilla es nueva y se trata de futbolistas muy jóvenes».

De cara al fin de semana aguarda el Celta Juvenil en el último banco de pruebas antes del debut liguero. La principal novedad para este encuentro será la reaparición de Yelco Alfaya después de haberse recuperado de una grave lesión de rodilla sufrida el pasado mes de marzo. El delantero ha recibido el alta y ya está en disposición de jugar sus primeros minutos. «Ha estado trabajando mucho y lo vemos muy bien», admite el preparador moañés.

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Además de Yelco, la idea es que Luismi pueda estrenarse esta pretemporada y que Brais Bernárdez se enfunde por vez primera la elástica alondrista. La única baja podría ser la de Javi Pereira, en pleno proceso de recuperación de su lesión.