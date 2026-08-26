Fallece Jaime Rúa, patrón en el Campeonato de España que ganó Meira en 1960

La Sociedade Deportiva Samertolaméu de Remo y todos sus seguidores están de luto. Y es que falleció Jaime Rúa Barros, que fue el patrón de la histórica tripulación que conquistó el Campeonato de España en el año 1960, un logro del que la entidad presume con orgullo desde entonces.

Desde la propia Sociedade Deportiva Samertolaméu hicieron público en sus redes sociales el fallecimiento de Jaime Rúa: «O seu mestrado na popa, a súa visión na auga e a súa entrega abriron unha senda de gloria para a nosa entidade e o noso pobo. Hoxe despedimos a un referente histórico cuxa pegada quedará gravada para sempre no mar e na memoria da SD Samertolaméu», escriben a modo de homenaje.

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