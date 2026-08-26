Carta abierta de despedida del presidente del Club de Fútbol de Bueu

Después de cuatro temporadas al frente de nuestro querido club, considero que ha llegado el momento de dar un paso al lado y ceder el testigo. Es hora de abrir la puerta a nuevas personas que aporten ilusión, ideas renovadas y el empuje necesario para devolver a esta entidad al lugar que legítimamente se merece.

Gobernar un club de fútbol implica un evidente desgaste físico, mental y personal. Sin embargo, todo ese esfuerzo queda plenamente compensado por la inmensa cantidad de buenos momentos vividos y por los grandes amigos que he hecho a lo largo de estos años, quienes siempre irán conmigo. A todos los directivos, jugadores, aficionados, árbitros y miembros de los diferentes clubes que he conocido en este trayecto, quiero decirles que aquí tendrán siempre a un amigo dispuesto a ayudar.

Aprovecho estas líneas para pedir disculpas sinceras por los errores que haya podido cometer. En ocasiones, mi impulsividad y la emoción de sentirme el máximo responsable del buen desarrollo de la entidad me han hecho errar, pero tengan por seguro que cada decisión tomada buscó siempre el máximo beneficio para el club.

Es de justicia nombrar a las personas que me han acompañado en esta aventura y sin cuyo apoyo diario hubiese sido imposible desarrollar mi labor. Mi gratitud eterna a Pepín, a Segundo, a Quino, a Rubén, a Sergio, a Ángel el utillero, a Mati y a tantos otros que hicieron viable el crecimiento institucional y deportivo de nuestra entidad.

Me despido con la espina clavada de no haber conseguido el ansiado ascenso, así como la asignatura pendiente de la mejora del acceso al campo, una limitación estructural que frena el potencial de crecimiento en Bueu. A pesar de ello, me marcho con la tranquilidad de dejar el club en excelentes manos. Contamos con un cuerpo técnico excepcional, una plantilla comprometida y una directiva sólida que, sin lugar a dudas, lograrán llevar al equipo al éxito esta temporada.

Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Mi vinculación con estos colores no termina aquí; continuaré apoyando desde la grada como un aficionado más y colaborando en todo lo que sea posible para que el club siga creciendo. A nuestros patrocinadores y a los socios que acuden cada fin de semana a animar, les pido que no dejen de estar ahí, porque ustedes son el motor que mantiene viva a esta institución.

Quiero agradecer de corazón la colaboración de todos los clubes vecinos que nos han tendido la mano cuando ha sido necesario. Entidades como el Bahía, Alondras, Beluso, Cruceiro, Moaña, Domaio, San Adrián o Vilaboa, entre muchos otros, saben que aquí siempre tendrán su casa. Asimismo, mi agradecimiento al periódico Faro de Vigo, y de manera muy especial a César, por su cobertura y apoyo constante.

La lista de quienes nos han ayudado es muy larga y temo olvidar a alguien, pero es imprescindible reconocer el respaldo vital de Tinso, Hermanos Soage, Fisioróber, O Ratiño, Jorge Sampedro, Geno Iglesias, Pan con Noah, O Rincón de Cela, Restaurante Loureiro, Géminis, Pescados Gómez, Ricar, Leal, la Comunidad de Montes de Navia, la Diputación, el Concello de Bueu y a Félix Juncal.

Resulta imposible no emocionarse al escribir estas palabras de despedida. Este club es y será una parte fundamental de mi vida. El desgaste me impide continuar en la primera línea de fuego, pero mi corazón se queda en el campo. Seguiré alentando con el firme deseo de que los resultados nos acompañen y que, muy pronto, el Bueu vuelva al lugar que le corresponde.

Muchas gracias por todo.

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*Geno del Río es expresidente del CD Bueu