El Rápido Bahía y sus 60 años de historia, al borde de la desaparición

El Rápido Bahía se juega su existencia, que data de 1956. Tanto que la directiva del club convoca una reunión extraordinaria el viernes 11 de septiembre a las 20.30 horas. Pide la participación de toda persona que está o estuvo en algún momento vinculada al club de Aldán pues el único tema del orden del día es literalmente: La continuidad o desaparición del club. La convocatoria está siendo difundida en las redes sociales de la entidad.

La presidenta, María Herbello, explica que la situación crítica del equipo se debe en buena parte a la falta de ayuda institucional, señalando por ejemplo al Concello y a la necesidad imperiosa que tiene el club de sustituir el césped del campo de fútbol de San Amaro. Se trata de una superficie de hierba artificial extendida hace casi 20 años y que nunca fue cambiada desde entonces.

Otro de los factores que tienen al Rápido Bahía pendiendo de un hilo es la falta de gente que se sume a la directiva y que ayude en la gestión del club y de toda su estructura de cantera. «Somos tres personas solas y ya llevamos cuatro años cada uno. Este seria el quinto», desvela la dirigente, enfatizando lo complicado que es conducir el club con tan poca gente.

A mayores está la reducción cada vez más profunda de la cantera. «No damos con la tecla para levantar el fútbol base. Este año quedamos solo con dos categorías inferiores, la infantil y la cadete y estamos justos en los dos». El primer equipo, que competirá en Tercera Futgal con la intención de lograr al fin el ascenso de categoría, no tendrá por lo tanto una plantilla juvenil a la que recurrir en el caso de falta de efectivos en alguna posición.

Este mismo verano el Bahía difundió carteles animando a los nacidos entre 2021 y 2022 para crear sus equipos de las categorías «biberón». Desde el club entienden que mientras la Federación Galega de Fútbol siga permitiendo que los grandes clubes tengan «hasta tres o cuatro plantillas» de la misma categoría «los pequeños tenderemos a desaparecer», sobre todo porque ahora hay menos niños anotados a las canteras.

María Herbello explica que esta temporada la finalizará «por compromiso con los que están» pero si no existe un relevo el riesgo de desaparecer es más que real.

Mientras, la primera plantilla sigue con su pretemporada, con David Juncal «Congui» como nuevo entrenador. La campaña de abonados está en marcha, con precios desde 10 euros para los menores hasta 50 euros del bono familiar.