Abierta la inscripción para la carrera 21K Costa Soavela

La undécima edición de la carrera 21K Costa Soavela se celebrará el próximo 13 de septiembre y la inscripción ya está abierta. La organización, que un año más vuelve a asumir el Club Corredoiras, confía en llegar a los 300 inscritos en la media maratón y a los 200 en la andaina, que será de 15 kilómetros.

La inscripción hay que formalizarla a través de la página web ccnorte.com. La carrera de 21 kilómetros saldrá a las 10.00 horas desde el muelle de Aldán y pasará por Vilariño, Pinténs, Corral de Barra, O Facho, la Caracola de Donón, el faro de cabo Home y luego enfilará hacia las playas de Barra, Viñó, Nerga y Liméns. Desde allí se tomará la senda litoral hasta la antigua fábrica de Massó, donde estará la meta. Una de las novedades de este año es la inclusión de un premio de la montaña, que será para quien cruce antes el kilómetro cuatro de la carrera y que se corresponde con la subida desde Pinténs hacia el Corral de Barra.

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La andaina saldrá también a las 10.00 horas, en este caso desde la Caracola de Donón. Desde la organización ponen a disposición de los participantes un servicio de autobús para trasladarse desde el centro de Cangas hasta los lugares de salida de la carrera y andaina.