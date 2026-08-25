Luis Montes: «Iremos a competir en la Copa Galicia, pero sin perder la perspectiva»

Sin apenas haber llegado al ecuador de la pretemporada, el Bueu Atlético encara por primera vez en su historia la final de la Copa Galicia, que lo enfrentará al Teucro el domingo a partir de las 13 horas en Tui. El entrenador de la escuadra buenense, Luis Montes, asegura que los suyos saldrán «a competirlo, a ganar», pero «sin perder la perspectiva» del momento de preparación en el que se encuentran.

«La idea es mantener, si podemos, la misma línea que tuvimos en la semifinal ante el Luceros. Vamos a rodar gente, a repartir minutos, porque no estamos en ese punto en el que algún jugador pueda jugar 50 o 60», reflexiona, antes de añadir que «luego ya nos quedarán más partidos para tomarlos como de pretemporada pura y dura». Y es que la celebración de la Copa Ibérica y el inicio de la Liga Asobal y la Liga Iberdrola femenina han condicionado el calendario de esta Copa Galicia, «que nos llega un poco antes de lo esperado».

Esa sensación es la que se vivió en el derbi del pasado viernes ante el Luceros. «Está claro que es un partido de rivalidad que afrontas con más ganas, pero es que llega muy pronto, queda un mes para empezar la Liga, y ahora la final está a tres semanas [la Primera Nacional arranca el fin de semana del 19 de septiembre]», señala. Es por ello que la victoria no deja de ser una alegría de la que no se deben extraer muchas más conclusiones. «En la primera eliminatoria ante el Culleredo se decía que estábamos muy bien a esas alturas, y el otro día ya queríamos analizar el encuentro como si estuviésemos en otro punto de la pretemporada», afirma.

Así las cosas, Montes reconoce que aunque la final de la Copa Galicia no era un objetivo, «si te ves con opciones por primera vez... En Cangas, sí afrontamos los últimos 20 minutos con la intención de ganar». La del Luceros fue la tercera cita de preparación después de las de Culleredo y SAR. Luego vendrán las de Teucro el domingo y Poio el siguiente fin de semana, y quedará un choque amistoso más contra un rival aún por determinar.

Mientras, la adaptación de las nuevas incorporaciones está siendo progresiva. Lois, aún en edad juvenil, ha encajado a la perfección en el sistema de Luis Montes, que ya conoce por su presencia en la selección gallega. «En ataque teníamos claro que es un central que entiende bien el juego y que es bueno en el uno contra uno, pero además nos está sorprendiendo para bien por su capacidad defensiva», apunta el entrenador pontevedrés.

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En el caso del extremo Carlos Costa «ha hecho muy buenas semanas, pero en los últimos días tuvo problemas en los gemelos y tuvo que bajar el ritmo. Ante el Luceros solo lo utilizamos 20 minutos», explica Montes. Más lento va Joel Rábade, «porque viene de 18 meses parado por una lesión de cruzado, y va asimilando las cargas poco a poco. Son seis sesiones por semana y se le hace duro». La última de las novedades es la del portero Kike, «que también va adaptándose bien». En el derbi se quedó fuera, «pero porque Hugo llevaba dos semanas espectaculares», explica Montes.