El Frigoríficos aplasta al Zamora en su mejor encuentro de pretemporada (35-22)

El Frigoríficos del Morrazo derrotó de forma contundente al Zamora en su cuarto encuentro amistoso y el mejor hasta el momento de la pretemporada canguesa. Los hombres que dirige Quique Domínguez se impusieron en la noche de ayer por 35-22 a un recién ascendido a División de Honor Plata en un choque en el que, más allá de la evidente diferencia de calidad entre ambos conjuntos, el Cangas se mostró muy serio en todos los aspectos del juego.

El duelo tuvo historia en sus primeros 10 minutos, con el brasileño Lucas Santana sacando hasta siete lanzamientos claros a los atacantes locales, manteniendo el 1-1 en el electrónico. Pero en cuanto el Cangas ajustó el punto de mira, las diferencias comenzaron a caer a su favor. Panjan se mostró infranqueable y la defensa muy sólida, recuperando numerosos balones para darle vida a los suyos.

En ataque los de O Morrazo jugaron con fluidez, compartiendo balón y con un buen trabajo en la dirección del danés Pelle Boesen. La segunda mitad sirvió para seguir ampliando la ventaja y acabar certificando un triunfo cómodo para las huestes de Quique Domínguez.

El pontevedrés reservó a Santi López, que continúa arrastrando molestias en su hombro derecho, y dio minutos a Denís Iglesias, que se mostró muy intenso en la posición de 2 defensivo, al igual que lo había estado ante el Cisne. El buenense se está ganando la confianza del técnico como alternativa en su entramado defensivo. También jugaron minutos el primera línea Iago Iglesias y el portero Miana.

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Mañana sábado, el Cangas disputará un nuevo partido de preparación, a domicilio ante el Andebol Póvoa (18 horas, hora portuguesa).