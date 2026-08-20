Pelle Boesen, nuevo jugador del Frigoríficos: «Thymann y Kasper me dijeron que Cangas es un gran sitio para jugar»

España, Asobal, Cangas. Estas son las tres razones -en indistinto orden- que han llevado a Pelle Motzkus Boesen a convertirse en jugador del Frigoríficos del Morrazo por las dos próximas temporadas. El joven danés, de tan solo 20 años de edad, fue presentado este mediodía en un acto celebrado en el Hospital Rivera Povisa de Vigo, y en el que reconoció haber recibido la recomendación de dos de sus compatriotas para aterrizar en O Gatañal. «Por supuesto que conocía al Cangas. Hablé con Kasper Hvidt, que es muy amigo de mis padres, y también lo hice con Mads Thymann, y los dos me dijeron que este era un gran sitio para jugar», explicó el central procedente del OIF Arendal de la Liga Rema 2000 de Noruega. El balonmanista estuvo acompañado por el presidente de la entidad, Alberto González, y por la directora médica del Grupo Ribera, Emma Iglesias.

Pelle, hijo de Lasse Boesen (que fuera un excelente primera línea en el desaparecido Portland San Antonio, e internacional con la selección de su país) se declara un enamorado de España y de su gente, «muy agradable», más allá del atractivo que le ofrece la Liga Asobal, una competición «que quería probar» y en la que confía en dar un paso adelante en su carrera, «incrementando mi nivel de juego».

Para ello primero deberá adaptarse a las características de un balonmano que reconoce «diferente» al que está acostumbrado, en sus experiencias tanto en Dinamarca como en Noruega. La escuela escandinava, apunta, «es más directa, buscando más el gol», mientras que en España existe una apuesta por una mayor generación de juego, por una mayor elaboración y un componente táctico. «Aquí se juega más, hay más pases. Para mí es una buena oportunidad para crecer».

El danés, de 1,80 de estatura y 80 kilos de peso, llega para aportar dirección de juego y conexión con la segunda línea, especialmente con el pivote, ofreciendo un perfil distinto a los que tiene Quique Domínguez en su plantilla. La de central era la posición marcada en rojo en la lista de refuerzos del Frigoríficos del Morrazo para este mercado veraniego, y se ha saldado con la llegada de un jugador formado en la escuela danesa, en las filas del Kolding, pero que ya ha tenido su primera experiencia fuera de casa, en el OIF Arendal. Boesen, en palabras del presidente del Balonmán Cangas, Alberto González, «es un jugador con una proyección importante y con unas características idóneas para la filosofía de este club».

A la hora de hablar de sí mismo Boesen esquiva los argumentos técnicos y subraya que «me gusta jugar al balonmano, estar con mis compañeros. También me gusta sumar algunos goles». Pero por encima de todo destaca dos aspectos. Uno de ellos es la promesa de «dar siempre el cien por cien de mí mismo». El otro es el de que «también me gusta la gente que ama el balonmano. Veo lo importante que es la defensa en O Gatañal, la intensidad y quiero disfrutar con los fans».

Sobre el terrible calendario que espera al Cangas en el arranque liguero, en el que se enfrentará a los siete primeros clasificados de la pasada campaña, asegura que «será duro, pero habrá que mantener el nivel». En este sentido, asegura que «la temporada es muy larga. Tenemos que hacerlo lo mejor posible, hacer buenos partidos sin renunciar a la victoria», pero, sobre todo «aprovecharlos para desarrollarnos como equipo y estar preparados para la siguiente fase del calendario».