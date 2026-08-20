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Rodeira acoge mañana y el sábado la quinta edición del Clinketa Fest

La cita está organizada por el Club Voleibol Maniotas | Se espera la presencia de 72 equipos y 150 deportistas en cuatro categorías

Los concejales Sagrario Martínez y Eugenio González con jugadores del Club Voleibol Maniotas.

Los concejales Sagrario Martínez y Eugenio González con jugadores del Club Voleibol Maniotas. / FDV

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César Collarte

Cangas

El arenal de Rodeira, en Cangas, acoge este viernes y el sábado la quinta edición del Torneo de Voley Playa Clinketa Fest, con la previsión de que reúna a un total de 72 equipos y 150 participantes de todas las edades.

La cita contará con la presencia de competidores llegados desde diferentes puntos de toda Galicia, y que se distribuirán en las cuatro categorías a concurso: Sub 16 mixto, sénior masculino, sénior femenino y sénior mixto. La organización corre a cargo del Club Voleibol Maniotas con la colaboración del Concello de Cangas. Todos los participantes recibirán una camiseta oficial del campeonato, agua y un ticket para el sorteo de regalos que se celebrará a mediodía, con productos donados por los diferentes patrocinadores.

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