Voley Playa
Rodeira acoge mañana y el sábado la quinta edición del Clinketa Fest
La cita está organizada por el Club Voleibol Maniotas | Se espera la presencia de 72 equipos y 150 deportistas en cuatro categorías
El arenal de Rodeira, en Cangas, acoge este viernes y el sábado la quinta edición del Torneo de Voley Playa Clinketa Fest, con la previsión de que reúna a un total de 72 equipos y 150 participantes de todas las edades.
La cita contará con la presencia de competidores llegados desde diferentes puntos de toda Galicia, y que se distribuirán en las cuatro categorías a concurso: Sub 16 mixto, sénior masculino, sénior femenino y sénior mixto. La organización corre a cargo del Club Voleibol Maniotas con la colaboración del Concello de Cangas. Todos los participantes recibirán una camiseta oficial del campeonato, agua y un ticket para el sorteo de regalos que se celebrará a mediodía, con productos donados por los diferentes patrocinadores.
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