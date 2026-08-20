XLIV Trofeo Vila de Moaña
Moaña y Alondras darán al verano un color de derbi este sábado
REdacción
El CD Moaña pone en juego este sábado 22 el XLIV Trofeo Vila de Moaña, uno de los grandes clásicos de las pretemporadas futbolísticas en la comarca. Este año el encuentro tendrá más picante que nunca, pues se trata de un derbi entre el conjunto local y el Alondras, de Tercera Federación.
La cita será a las 19.30 horas en el campo Iago Aspas Juncal-O Casal y, además de poner en juego el trofeo, permitirá a moañeses y cangueses exhibir el nivel alcanzado a estas alturas de la pretemporada, cuando el inicio de la campaña regular está cada vez más cerca.
La afición que acuda a presenciar el torneo organizado por el club moañés con la colaboración del Concello verá a las caras nuevas de la plantilla y podrá medir su rendimiento ante un rival de superior categoría como es el Alondras. Será la gran piedra de toque de todo el verano.
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