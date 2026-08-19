Lindqvist: «Soy muy pasional, como la afición de Cangas»

Viene desde la fría Noruega, pero se define como un jugador pasional y que se quedó impresionado por el ambiente que se vive en las gradas de O Gatañal. El extremo derecho Tollef Oskar Lindqvist, de 25 años, es uno de los nuevos fichajes del Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro para la próxima temporada y este miércoles fue presentado oficialmente en una de las sedes de la panadería Buenas Migas, uno de los patrocinadores del club. «Soy muy pasional, algo que creo que encaja muy bien con este club y con la afición. Voy a dar lo mejor de mí mismo por la entidad, por el equipo y por la afición como la Marea Azul. Espero poder devolverles todo lo que me den a mí», aseguró el noruego en su presentación junto al presidente del Balonmán Cangas, Alberto González.

Las negociaciones entre jugador y club estaban en marcha desde antes de que concluyese la anterior temporada, por lo que vio en televisión los últimos encuentros de la Liga Nexus Asobal. «Me pareció impresionante la afición y como se vive aquí el balonmano, que no tiene nada que ver con Noruega. También me doy cuenta de que cuando vamos por la calle los aficionados reconocen a los jugadores, les dicen ‘Imos Cangas’ [lo dice en gallego] y les da ánimos. Me gusta mucho eso y creo que fue un acierto venir aquí», cuenta Lindqvist. Ver los partidos del Frigoríficos del Morrazo no fue la única tarea que afrontó el jugador. «Llevo meses aprendiendo español, es un poco difícil pero espero seguir mejorando. Me estoy esforzando y espero que dentro de poco pueda entender mejor a mis compañeros y al cuerpo técnico, sobre todo para esos momentos del partido en los que la comunicación es tan importante», cuenta el extremo noruego.

Tollef Lindqvist llega al Cangas procedente del Kristiansand Topphandball de su país, donde fue elegido como mejor extremo derecho de la liga noruega y con un total de 129 goles. El jugador destaca por su velocidad y su fiabilidad desde el punto de siete metros. «Venir a España y al Frigoríficos es una gran oportunidad para crecer y mejorar. El Cangas es un equipo consolidado y vengo en busca de minutos y de oportunidades», asegura el jugador, de 25 años y 1,74 metros de estatura.

Tollef Lindqvist delante de la sede de Buenas Migas con el presidente del Frigoríficos del Morrazo, Alberto González, (a la derecha) y uno de los responsables de la panadería, Sergio Santomé (a la izquierda). / Santos Álvarez

El noruego firma por una temporada con opción a una segunda y durante su presentación habló sobre las diferencias entre el balonmano noruego y el español, que no se limitan solo al carácter pasional de los aficionados. «Noto que en España las defensas son mucho más dinámicas, mientras que en Noruega son más físicas. Y en ataque aquí las jugadas son mucho más elaboradas, mientras que en mi país suelen consistir en dos o tres pases y buscar el lanzamiento. Digamos que en España el balonmano es más técnico y táctico y en Noruega es más físico», expone Lindqvist.

Una intervención en la que también dejó claras algunas de sus características y habilidades. «Soy un jugador de contraataque, me gusta correr y marcar goles fáciles. Espero poder marcar tantos goles aquí como en Noruega y poder ayudar al equipo», concluyó el extremo nórdico.