Luceros y Bueu, con 9 jugadores en las concentraciones nacionales

Luceros y Bueu Atlético aportarán un total de nueve jugadores a las concentraciones nacionales que la Federación Española de Balonmano va a celebrar durante el mes de septiembre en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, en Granada.

La jornada para la generación 2009-2010 contarán por parte del equipo cangués con Óscar González, Dimitri Doder, Jacobo Lamas y Xoán Canedo, y con los buenenses Miguel Cadilla y Pablo Arce, además de con Adrián Menduiña como técnico de vídeo. Serán del 15 al 22 de septiembre.

Noticias relacionadas

Asimismo, Xabi Gallego, Xoel González y Sergio Costas, todos del Luceros, estarán en la concentración de la generación 2010-2011, que tendrá lugar del 25 de septiembre al 2 de octubre.