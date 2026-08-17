El Cangas quema etapas con Santi López y Rivero entre algodones

Con luces y sombras, como es habitual en pretemporada, el Frigoríficos del Morrazo afronta su cuarta semana de preparación, ya en el pabellón de O Gatañal tras las obras en el mismo, después del tercer puesto alcanzado en el Torneo Interpontes de Pontevedra. La escuadra que dirige Quique Domínguez cayó en semifinales ante el Porto (21-36) y venció al Cisne por 37-30 para subirse al podio y seguir quemando etapas en la puesta a punto del equipo. Lo positivo es que únicamente hay dos jugadores entre algodones: Rivero, con un pinchazo en la espalda, y Santi López, que arrastra molestias en el hombro que se lesionó en la recta final de la pasada campaña.

«Ha habido muchas cosas positivas y muchos aspectos sobre los que seguir trabajando. La idea es que estos partidos nos sirvan para seguir con la programación, asimilando las cosas y también para trabajar aspectos individuales» explica el preparador pontevedrés. El torneo de su ciudad natal sirvió como banco de pruebas no solo para pulir su estilo de juego, sino también para ver «cómo van mezclando los jugadores, los 2 con los 3 en defensa, los dos centrales, los primeras líneas con los pivotes...». Pero, evidentemente, a un mes para el inicio de la Liga, «nos falta mucho».

Del duelo ante el Porto reconoce que «fuimos de menos a más. Empezamos muy bien, tanto en defensa como en ataque, con transiciones y mucho acierto, pero después llegaron los errores, acciones bien jugadas pero mal resueltas, y recibimos goles fáciles». La segunda parte ya fue «mala sin paliativos. Hay que reconocer las cosas que hemos hecho bien para darles continuidad y corregir las malas, porque esos errores nos mermaron confianza y seguridad».

Mejor fueron las cosas en el partido frente al Cisne, con una primera parte «con altibajos, especialmente en el tramo final» y una segunda «mucho mejor, con el equipo más consistente y reconocible, donde no hubo esos parciales tan abultados que nos condicionan». Esa versión del segundo tiempo «es más parecida a lo que queremos».

Domínguez probó con Pestic en las dos posiciones defensivas (2 y 3), analizando tanto su adaptación a ambos puestos como la compenetración con sus compañeros. «A todos nos falta mucho, pero creo que nos va a aportar en el centro. Lo estamos trabajando porque, además, es lo que él quiere, más allá de que el año pasado apenas jugó ahí», explica el preparador del Frigoríficos del Morrazo. Hugo Vila, el último en incorporarse, lo ha hecho con buen pie. «Está fino, ha llegado bien y es un jugador que nos aporta en defensa, porque es intenso», dice.

Con Lindqvist y Boesen hace falta más paciencia. «Hay jugadores que tienen una velocidad diferente, por el idioma, por ser la primera vez que salen de casa...», apunta. El extremo lo tiene a priori más sencillo, «porque ocupa una posición con menor responsabilidad en la construcción del juego o en la asimilación de ideas. Es rápido, buen finalizador y buen defensor». Con Boesen la exigencia es mayor al ejercer como director de juego y tener que asumir el peso de la organización de partido. El torneo sirvió para ver unos minutos a los jugadores del Luceros Miana, Iago y Denís, especialmente a este último, que jugó mucho en defensa ante el Cisne.

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El cuadro cangués está a la espera de la llegada de William Thompson, con permiso hasta el 24 pero que quiere adelantar su regreso. Esta semana el equipo disputará dos encuentros más, uno el jueves ante el Zamora y otro el sábado en Póvoa de Varzim.