Automanía Luceros y Bueu Atlético se citan en las semifinales de la Copa Galicia

Automanía Luceros y Bueu Atlético se jugarán un puesto en la final de la Copa Galicia de Balonmano el próximo fin de semana. Así será después de que el conjunto dirigido por Adrián Méndez se impusiese por 27-24 al Calvo Xiria para dejarlo en la cuneta, al igual que había hecho un día antes el cuadro de Luis Montes ante el Culleredo por 24-37. Habrá, pues, derbi en una de las semifinales del torneo copero. En la otra se medirán los dos grandes favoritos a alzarse con el título, Novás y Teucro.

El filial del Balonmán Cangas tuvo que aplicarse en los últimos 10 minutos de partido para doblegar a un respondón Xiria, que mantuvo el equilibrio en el encuentro hasta la recta final del mismo, llegando incluso a ponerse por delante en varias ocasiones, aunque sin marcar diferencias importantes. El choque comenzó con intercambio de golpes hasta que un tirón de los de Adrián Méndez (9-6) obligó al técnico visitante a solicitar tiempo muerto. La reacción de los suyos no se hizo esperar (10-11) y fue el preparador de los de O Morrazo quien se vio obligado a detener el juego. Al descanso, tablas (13-13).

El segundo periodo no varió en exceso el guion, hasta que el Luceros impuso su ritmo para abrir un hueco de seis goles y atar el triunfo y su pase a semifinales. Méndez contó con varias de las incorporaciones de esta temporada, como el meta Miana, el lateral Diego Rodríguez o los extremos Riki y Xoán Canedo, pero también con mucha juventud, encarnada en hasta seis juveniles. Además del mencionado Canedo también jugaron Señoráns, Christian, Doder, Mateo Lago y el portero Óscar. Faltó William Thompson, de vacaciones tras su participación en el Europeo Juvenil.

Menos dificultades tuvo el Bueu Atlético en Culleredo, en un partido en el que su rival lo aguantó 25 minutos para, a partir de ahí, pisar el acelerador hasta el triunfo final. Del 13-13 se pasó al 13-17 al descanso y después los de Luis Montes fueron aplicando el rodillo para ir incrementando de forma progresiva su ventaja en el marcador hasta los 13 goles finales.

El preparador pontevedrés contó con tres de las cuatro incorporaciones de este año, el meta Kike Lorenzo, el central Lois Alonso y el extremo Carlos Costa. Faltó Joel Rábade. También entró en la convocatoria el juvenil Matías Gestido. Con todo, los máximos realizadores del encuentro fueron dos de los jugadores que ya estaban el año pasado, los extremos Diego Pérez y Adri Suárez, con 10 y 7 goles, respectivamente.