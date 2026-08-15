Fútbol | Tercera RFEF
El Alondras golea al Atlántida de Matamá (3-0) en su tercer encuentro de pretemporada y se lleva el Trofeo Amizade
Javi Pereira, José Goitia y Lope anotaron los tantos de la escuadra rojiblanca para el 3-0 final | Luismi y Fontán no estuvieron, con permiso, y Rafa Villaverde reservó a los tocados Abel, Víctor y Yelco
El Alondras se impuso por 3-0 al Atlántida de Matamá en su tercer encuentro de preparación y se embolsó la primera edición del Trofeo Amizade, disputado este mediodía en el campo de O Morrazo. La escuadra que dirige Rafa Villaverde mostró una buena cara para el momento de pretemporada en el que se encuentra y continúa sin encajar un solo tanto tras los duelos ante el Porriño Industrial (0-0) y la Cultura Deportiva Beluso (0-2).
Hoy los rojiblancos vencieron gracias a los tantos de Javi Pereira y de dos de las novedades de este año, José Goitia y Lope, para firmar una goleada que dio lustre al buen trabajo desplegado por los morracenses. La cita contó con varias bajas notables como las de Luismi y Marcos Fontán, de vacaciones, así como de Abel, Víctor y Yelco Alfaya, todos ellos con problemas físicos. Villaverde recurrió a tres juveniles para completar la convocatoria.
Por lo demás, el reparto de minutos del técnico moañés ya fue diferente, dando 60-65 a algunos de sus futbolistas llamados a ser clave esta temporada, como es el caso de Hugo Rodri, Diego, Kopa o Lope. También dispusieron de su oportunidad los delanteros Gabri Álvarez y Roberto Lagoa, y el central Fabián, todos ellos a prueba. No jugó, en cambio, Brais Bernárdez, llegado hace una semana para entrenar con el equipo.
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