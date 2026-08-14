Balonmano | Liga Nexus Asobal
La campaña de socios del Frigoríficos avanza a buen ritmo, con cerca de una treintena de nuevas altas
Las cifras globales son similares a las de la pasada temporada | El objetivo sigue siendo superar los 1.600 abonados
La campaña de socios del Frigoríficos del Morrazo avanza a buen ritmo tan solo dos semanas después de su puesta en marcha, con números similares al año pasado, pero que, sin embargo, invitan al optimismo. Y es que en el escaso tiempo en el que las oficinas del club han abierto para la expedición de los carnés de la temporada ya ha habido cerca de una treintena de nuevos abonados, lo que deja a las claras el notable interés que la temporada está despertando entre los aficionados.
La iniciativa se puso en funcionamiento una semana más tarde que el año pasado, y las sensaciones están resultando bastante positivas. Desde el club se anima a los interesados, especialmente a los socios antiguos, a pasarse por las oficinas para retirar sus abonos y a no esperar al último día, a fin de ir facilitando la labor a la entidad, pero también para evitar las colas que se pueden producir en el primer encuentro de Liga que se dispute en O Gatañal. El objetivo sigue siendo superar los 1.600 abonados.
El horario de apertura es de lunes a viernes de 11 a 14 y de 19.30 a 21.30 horas, con la única salvedad de los días en los que haya partido amistoso del equipo que entrena Quique Domínguez, como sucede hoy, con la presencia de los cangueses en el Torneo Interpontes. En la primera jornada del mismo cayeron forma clara ante el Porto por 21-36 y disputan ante el Cisne el encuentro por el tercer y cuarto puesto.
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