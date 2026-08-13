Vóley Playa/Campeonato de España
Dos parejas del Maniotas, a la fase final en infantiles
Pedro Daniel Dávalos, Pablo Malvido, Noé Zamora y Pedro Rosales compiten en Lorca
Dos parejas del Club Volei Maniotas de Cangas estarán en el Campeonato de España de Vóley Playa de Clubes que se disputa durante esta semana en la localidad murciana de Lorca. La entidad canguesa tendrá doble representación en la categoría infantil con las duplas integradas por Pedro Daniel Dávalos y Pablo Malvido y Noé Zamora y Pedro Rosales. Antes de viajar al campeonato fueron recibidos en el Concello de Cangas por la alcaldesa, Araceli Gestido, y el concejal de Deportes, Eugenio González.
El torneo se disputa en el Centro Internacional de Voleyplaya (CIV) de Lorca y la competición masculina reúne a los clubes clasificados a través de sus campeonatos autonómicos. En el caso de Galicia, las plazas oficiales se otorgan en base al Ranking Galego de Categorías Inferiores, del que se encarga la Federación Galega de Voleibol. Los clubes de referencia a nivel autonómico por su trabajo con la base son el Ourense Vólei Praia, Volei Praia Vigo y el Maniotas de Cangas, que se disputan las plazas para la competición a nivel estatal.
A lo largo de la temporada los deportistas ganan puntos de manera individual en función de los resultados. Pedro Daniel Dávalos y Pablo Malvido consiguieron 168 puntos cada uno, mientras que Noé Zamora y Pedro Rosales suman 60 puntos cada uno. Con estas puntuaciones lograron un tercer puesto a nivel gallego, consiguiendo el billete para el Campeonato de España. La pareja integrada por Pablo Malvido y Pedro Daniel sumó dos segundos puestos en sendos torneos celebrados en la Praia de Oira (Ourense), y Pedro Rosales y Noé Zamora obtuvieron un tercer puesto en una de estas citas.
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