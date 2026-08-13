La CD Beluso evoluciona y planta cara al Alondras

La Cultural Deportiva Beluso profundiza en su pretemporada con el objetivo de llegar a punto al inicio de la temporada 2026/2027 de la Preferente Futgal, que arrancará de forma oficial el 6 de septiembre en el campo de As Laxes contra el Lemos. La directiva trabaja en ultimar la plantilla mientras el cuerpo técnico y los jugadores disputan ya sus primeros encuentros amistosos. El miércoles, en casa, los bueueses perdieron por 0-2 frente al Alondras de Tercera Federación y el pasado fin de semana se impusieron por 0-3 en casa del Arcade, con Hamza destacándose al anotar un doblete.

El entrenador de la CD Beluso, Bruno Gago, se muestra satisfecho sobre todo con el duelo ante el conjunto cangués. Al margen de la derrota, que llegó con dos tantos en la primera mitad de los alondristas Marchena y Manufre, el míster pone en valor «la intensidad de los primeros 35 minutos. Estuvimos bastante bien y jugamos a un ritmo muy alto», explica.

En la segunda parte del duelo contra el Alondras, con un equipo totalmente distinto sobre el césped, el Beluso tardó más en engancharse al juego. «Empezamos algo flojos tras el descanso pero poco a poco fuimos mejorando y acabamos generando bastantes ocasiones de gol», indica Gago. Matiza que en Arcade, aunque se venció con claridad, el equipo se notó menos rodado. «Mejoramos mucho en pocos días», destaca.

El tercer encuentro de preparación será este sábado, 15 de julio, en As Laxes contra el Juvenil de Ponteareas. Los aficionados pueden ver cómo evoluciona el nuevo proyecto del Beluso a partir de las 20.00 horas.

En lo que respecta al capítulo de fichajes, el cuerpo técnico de la CD Beluso cuenta con cuatro jugadores a prueba en estos momentos y no tiene intención de acudir al mercado a por más efectivos. Eso sí, de los que están probando entre dos y tres efectivos se quedarán en la disciplina del club para competir con el objetivo inicial de prolongar una temporada más la estadía del Beluso en la Preferente Futgal.

El objetivo claro en estas últimas incorporaciones es el de un lateral derecho. Y es que tanto David Parada como David Portela «Vivi» sufren sendas lesiones de menisco. En el caso de Vivi fue ya operado y le espera un mínimo de dos meses de baja. A la espera de si Parada pasa también por el quirófano, parece seguro que se perderá el primer tramo de la nueva temporada. «Necesitamos claramente un lateral, porque en otro caso empezaríamos sin efectivos en esa posición», apunta el técnico que apostará por uno de los jugadores a prueba.

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Ya con menos urgencia el Beluso espera reforzar el centro de campo. Para ello el cuerpo técnico tendrá que decidir si se quedan con uno o dos especialistas en la medular de los que están a prueba, sumando así más efectivos a la posición de mediocentro.