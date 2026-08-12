La Travesía a Nado O Fisgón reunirá el sábado en Moaña a cerca de 200 participantes

Moaña acoge el sábado la decimocuarta edición de la Travesía a Nado O Fisgón, que prevé reunir a alrededor de 200 participantes en su prueba principal, dirigida a nadadores mayores de 16 años, o desde los 14 siempre y cuando estén federados. El evento, organizado de forma conjunta por el Club Triatlón Morrazo y el Concello de Moaña, fue presentado en un acto al que asistieron directivos de la entidad deportiva y el concejal de Deportes de Moaña, Rubén Viéitez, y dará comienzo a las 10.30 horas desde el entorno de la emblemática estatua de O Fisgón. Posteriormente habrá también una prueba para niños mayores de 8 años, sobre una distancia de 50 metros y con inscripción gratuita.

La travesía de categoría sénior se disputará en un recorrido de 2.200 metros en la ensenada de A Xunqueira, con salida y llegada entre O Fisgón y el palco de la música del paseo marítimo de Moaña. En anteriores ediciones tomaron parte deportistas de renombre como el pentacampeón mundial y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres Javier Gómez Noya, además de Pablo Dapena, el sudafricano medalla de bronce en los Juegos de Río Henri Schoeman o el oro paralímpico en París Daniel Molina, entre otros.

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Las inscripciones se cierran a las doce de la noche de hoy en la plataforma web www.rockthesport.com, si bien también es posible hacerlo el mismo día de la prueba in situ. El precio de la inscripción es de 15 euros. Al finalizar la prueba habrá un sorteo de regalos.