El Alondras apura el mercado a la caza de un delantero centro

El Alondras afronta su tercera semana de pretemporada sin renunciar a la llegada de un refuerzo que eleve la nómina de futbolistas hasta los 20. El club ha visto cómo se han ido frustrando las opciones que tenía una tras otra y aguarda ahora por algún descarte que se pueda producir en equipos de superior categoría. El perfil que se busca es el de un delantero centro con diferentes características a las que pueden aportar Manufre y Luismi, los otros dos futbolistas llamados a ocupar esa demarcación.

Aunque no ha aparecido aún ese mirlo blanco, sí ha aumentado el número de futbolistas que Rafa Villaverde tiene a prueba. A los delanteros Roberto Lago y Gabri Álvarez, y al central Fabián Mouriño se ha unido estos días Brais Bernárdez, que puede actuar tanto en la mediapunta como de delantero, y que procede del Portonovo. El futbolista ha solicitado entrenarse y el técnico moañés quiere verlo para analizar sus posibilidades de quedarse. La pasada temporada disputó 2.376 minutos en la Preferente, anotando dos goles, y en la anterior, en las filas del Areas, jugó 2.365, con un balance de once dianas. «A Brais ya lo conocía de esa etapa anterior en Areas, tiene calidad», señala un técnico que asegura que «los cuatro están trabajando muy bien». En caso de que alguno convenza podría ocupar la ficha número 21 del equipo.

Por lo demás, la mejor de las noticias es la ausencia de problemas físicos de importancia en este tiempo, a lo que suma la incorporación progresiva a algunas tareas de grupo de Yelco Alfaya, en pleno proceso de recuperación de una grave lesión de rodilla. «El año pasado a estas altas ya habían caído Diego y Guille, y luego arrastramos esa situación al inicio de temporada», señala Rafa Villaverde, antes de añadir que «el problema es que así acabar sobrecargando de minutos al resto de jugadores».

Esta pretemporada no está siendo así y la distribución de esfuerzos está resultando mucho más sencilla. Los alondristas ya disputaron un primer duelo de preparación ante el Porriño, que se saldó con una igualada sin goles, pero no pudieron jugar el segundo ante el Bueu, suspendido por obras en el campo buenense. De ese ensayo inicial Villaverde apunta que «fue el típico encuentro de pretemporada con mucha gente nueva. De hecho, en el once de la primera parte únicamente había dos futbolistas de la pasada temporada, Pedro y Adri Hernández».

Más allá de que todavía es necesario mucho trabajo para acoplar a los nuevos, el moañés se muestra muy satisfecho con la labor desarrollada hasta ahora por sus hombres, y con las sensaciones ofrecidas por los nuevos. Marcos Fontán estuvo muy bien en el amistoso y Hugo Rodri comienza a perfilarse como el hombre importante del renovado centro del campo cangués. «Tiene un nivel muy bueno, es trabajador y se le nota la calidad y el ritmo de la Segunda RFEF», describe Villaverde a su nuevo pupilo.