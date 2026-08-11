Hugo Vila, nuevo jugador del Frigoríficos: «A nivel competitivo no me podrán reprochar nada»

Las salidas de Nicolo D’Antino y Jaime Gallardo dejaron huérfana la demarcación de extremo derecho del Frigoríficos del Morrazo. Uno de los encargados de asumir esta temporada ese rol es el joven Hugo Vila, de 20 años y que llega desde Benidorm. Un jugador que pese a su juventud tiene las ideas muy claras. «Una de las cosas que caracteriza es que soy una persona muy competitiva. A nivel de calidad y rendimiento intentaré dar lo mejor posible, pero yo voy siempre a muerte y a nivel competitivo nadie me podrá reprochar nada», afirmó durante el acto de su presentación oficial, que se desarrolló en las instalaciones de Talleres Veiga (Moaña), uno de los patrocinadores del club.

Hugo Vila fue subcampeón del mundo juvenil en 2025 y este verano disputó el Campeonato de Europa con la selección española júnior, en ambas ocasiones con el exentrenador del Cangas Nacho Moyano como seleccionador. «Tengo buena relación con él y me habló muy bien de este club. Me dijo que tiene la mejor afición de Asobal y me aseguró que por muy lejos que estuviese aquí iba a estar como en casa», manifestó.

El extremo valenciano sabe que Cangas es un club que ofrece «proyección» a los jóvenes y que puede ser un «trampolín». En la presentación estaba acompañado por el director deportivo del Frigoríficos, Óscar Fernández, que asegura que Hugo Vila «no es solo un jugador de futuro, sino de presente» y alabó las ganas y esfuerzo realizado por el joven jugador para venir al club de O Morrazo. «Creo que todo eso va a hacer que esta sea una gran temporada para Hugo», añade.

Su participación en el Campeonato de Europa júnior hizo que se incorporase unos días más tarde que el resto de sus compañeros a la pretemporada, pero se siente ya plenamente integrado. «Me han acogido como a uno más. Poco a poco habrá que ir cogiendo confianza con todo el equipo, pero de momento todo ha ido de lujo tanto con mis compañeros como con Quique Domínguez», apunta.

El extremo tiene también muy claro cuál es el objetivo de partida del Frigoríficos del Morrazo. «Tiene que ser la permanencia, aunque habrá que intentar conseguirla con un poco más de tranquilidad que la temporada pasada», reconoce.

Uno de los atractivos de Cangas es jugar en el pabellón de O Gatañal. «Tengo muchas ganas de jugar aquí y ver si es verdad todo lo que me cuentan», concluye el joven jugador valenciano.

Hugo Vila firma con el Frigoríficos para las dos próximas temporadas y durante su presentación oficial en Talleres Veiga Óscar Fernández subrayó que «el Cangas es una familia y es un sitio ideal para gente como Hugo, jugadores jóvenes y con mucha proyección».