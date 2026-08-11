El FC Cruceiro arranca con Damián Moraña en el banquillo

El FC Cruceiro arrancó ya su nuevo proyecto de cara a la temporada 2026/2027. Ayer celebró su cuarta sesión de entrenamiento con Adrián Moraña como nuevo técnico y con la vista puesta ya en diseñar la plantilla para una liga regular que se espera que comience el domingo 27 de septiembre.

El nuevo técnico estuvo dirigiendo hasta ahora a los infantiles del Alondras y esta campaña compaginará al Cruceiro con el cadete B del Alondras. Su aventura en O Hío será su primera experiencia como entrenador de un primer equipo. Asegura acoger esta oportunidad «con muchas ganas e ilusión». El objetivo de la entidad pasa por pelear el ascenso hasta el final, consciente de que en los últimos años se disputó la fase de ascenso sin poder lograr el objetivo. «La categoría es muy complicada y, sobre todo, es difícil ascender en la fase de playoff», advierte el nuevo míster.

A tenor de las reglas de las últimas temporadas, la vía rápida para que el Cruceiro salga de la Tercera Futgal es quedar en el primer puesto que garantizaría el ascenso directo y evitaría tener que pasar tres rondas a doble partido.

Damián Moraña tiene a sus órdenes a 32 jugadores en este inicio de la pretemporada. Muchos de ellos están a prueba y su intención es quedarse con una plantilla de entre 21 o 22 efectivos para afrontar la nueva campaña.

Amistoso

El primer amistoso será este domingo, a las 19.00 horas en el campo de San Amaro en un derbi contra el Rápido Bahía de Aldán.