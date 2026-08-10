El Frigoríficos deja ver sus intenciones ante el Ademar

«Estos partidos de pretemporada son más de intenciones que de aciertos, y yo quiero ver esas intenciones». Así se expresa el entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Quique Domínguez, después del estreno de los suyos este fin de semana en un encuentro amistoso disputado en Sanxenxo el que cayeron ante el Ademar León por 35-39. El choque sirvió para tener una primera toma de contacto con la competición y para ver a tres de las caras nuevas de esta temporada, Nemanja Pestic, Tollef Lindqvist y Pelle Boesen. Hugo Vila, que regresó de sus vacaciones tras disputar el Europeo Júnior, no se vistió de corto.

«Llevamos una semana y once sesiones de entrenamiento, así que los aciertos van a ser muy reducidos», asume el preparador, sobre todo teniendo en cuenta que «a mí me gusta ir muy poco a poco en pretemporada. Quiero que el ritmo de entrenamientos sea más lento para que las cosas se vayan asentando y podamos tener unos cimientos sólidos». Así, el enfrentamiento con el conjunto ademarista sirvió para «ver aspectos que se están comenzando a asimilar, y otros muchos en los que queda trabajo por hacer». Pero también para comenzar a ir mezclando a los nuevos con los supervivientes de la pasada temporada. «Queremos empezar a ver cómo encajan unos con otros, cómo se relacionan, es un banco de pruebas», señala el preparador pontevedrés.

Así, Pelle Boesen debutó con la camiseta canguesa mostrando su puntería desde los siete metros, Lindqvist cumplió en el extremo y Pestic dejó algún que otro detalle. El serbobosnio defendió en la posición de penúltimo, pero Domínguez apunta a que tanto puede desarrollar su labor en ese puesto como hacerlo en la zona central.

El otro foco de atención lo protagonizaron los más jóvenes. Los juveniles Xoán Canedo y Cristian debutaron en el extremo derecho para paliar la ausencia de Hugo Vila, disputando diez minutos cada uno de ellos y estrenando su casillero de goles. También jugó Denís, principalmente en tareas defensivas, y el meta Pablo Miana jugó los últimos minutos del choque sacando varios balones.

«Tengo muy claro que los jugadores que entrenan con nosotros van a tener sus minutos y su premio. La temporada es muy larga, y si hay que recurrir a ellos esos nervios del debut ya los han pasado, además de que creo que un equipo lo formamos todos», reflexiona el entrenador del Balonmán Cangas.

La próxima cita para el conjunto morracense será esta misma semana en el Torneo Interpontes de Pontevedra. Los de Quique Domínguez se medirán el jueves a partir de las 21 horas al Porto, mientras que en la otra semifinal se enfrentarán Cisne y Veszprem. El viernes se jugarán los partidos por el título y por el tercer y el cuarto puesto.