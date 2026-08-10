El campus de verano del Balonmán Cangas reúne a 150 participantes

El campus de verano del Balonmán Cangas afronta sus últimas semanas de trabajo en una edición en la que ha contado con un total de 150 inscritos, una cifra inferior a la de años pasados. Las obras en el pabellón de O Gatañal, que obligaron a redistribuir la actividad en los polideportivos del IES María Soliño y del IES de Rodeira. «Era algo que ya asumíamos», reconoce Adrián Menduiña, responsable de la iniciativa.

La mayor presencia de participantes en el mes de julio obligó a repartirlos por grupos de edad en los dos pabellones. Arriba estuvieron los nacidos entre 2022 y 2016 y en Rodeira los mayores, nacidos entre 2017 y 2012. Ahora en agosto, y hasta el viernes 28, con una menor afluencia de chicos, todos están concentrados en Rodeira.

La dinámica de trabajo es similar a la de ediciones anteriores, con un calentamiento y una serie de juegos de activación antes de pasar a la práctica de una modalidad deportiva específica: balonmano, voleibol, baloncesto, hockey... La elección obedece a la planificación de la semana, pero también a las preferencias de los niños. «En los grupos de más edad hay chicos del club que tiran más por el balonmano», señala Menduiña.

La proximidad del arenal de Rodeira abre también la opción de poder realizar juegos de playa, en un menú que se complementa con las salidas. Este año ha habido una al Aquapark de Cerceda y esta próxima semana habrá otra, con una visita a la Illa de Ons.

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El retrato tipo de los participantes es variado, con gente del club, con muchos que repiten en el campus y con otros que se enganchan a través de los colegios. Este año incluso hay extranjeros que pasan sus vacaciones en Cangas.