El mercado de la Liga Asobal mueve más de 83 fichajes, con Bidasoa y Proín como animadores

A poco más de un mes para el inicio de la temporada, el mercado de fichajes de la Liga Nexus Asobal ha registrado un total de 83 movimientos, con el Bidasoa y el recién ascendido Proín como animadores de un verano en el que el Frigoríficos del Morrazo ha mantenido un perfil mucho más discreto. El conjunto de Quique Domínguez ha registrado únicamente cuatro incorporaciones, lo que lo sitúa entre las escuadras que menos han alterado la composición de sus plantillas. Son las del central Boesen (OIF Arendal), los extremos Tollef Lindqvist (Kristiansand) y Hugo Vila (Benidorm) y el lateral Nemanja Pestic (Logroño).

Con el doble de llegadas está un Bidasoa muy renovado, que ha perdido a hombres clave como Vallés, Rodrigo Salinas o Dariel García, sustituidos por el central Mindegia (Toulouse), el extremo Magalhaes (Gaia) o el lateral zurdo Miguel Ángel Martín (Barça B), además de recuperar a David Failde y Sladkowski. La apuesta por la juventud la representan Raix y Errasti, amén de un Pol Quiroga al que ceden al Sinfín. El Proín, por su parte, ha tirado de talonario para fichar al citado Salinas, Uríos (Fredericia), Tercariol (Torrelavega) y Chema Márquez (Saint Raphael), además de a los cedidos Román y López (Granollers B), a Alfonso Rodríguez (Huesca) y a Pablo Sánchez (Córdoba). El podio de equipos con más incorporaciones lo completa el Villa de Aranda, con siete llegadas: el portero Saric (Barça B), los pivotes Parera (Huesca) y Rosell (Ivry), los laterales izquierdos Ostojic (Benidorm), Samu Cordies (Huesca) y Mehran (AHC Potaissa), y el extremo Martinsson (Karlskrona).

Logroño, Torrelavega, Atlético Valladolid, EON Alicante, Nava y Caserío también han tenido un mercado movido, con seis fichajes. Los riojanos contarán con el excangués D'Antino, que se une al central Jung (Ivry), al zurdo Jevtic (Metaloplastica), a los laterales izquierdos Saiz (Ademar) y Oliveira (Valladolid) y al extremo japonés Tomoki. El Torrelavega, otro de los aspirantes a la zona de privilegio, ha renovado su portería con Saeid (Ademar) y Luán (Benfica), además de incorporar a los laterales Frank Cordies (Huesca) y Mikael Lopes (Barça B), y recuperar al pivote Gándara y a Berrio. Valladolid ha hecho una nueva apuesta por la juventud y la dirección de juego con Colón (Alcobendas), Suárez (Huesca) y el ex del Cangas Asier Iríbar (Bidasoa). Ficha también al meta Nagy (Balingen), al extremo Sergio Sánchez (Ademar) y al pivote Companys (OAR Gracia).

En su segunda temporada en la élite, el EON Alicante contará con otro jugador con pasado en Cangas como Carles Asensio. Además, ha fichado al meta Pau Guitart, al central Sempere, al lateral Vasconcelos (Sporting) y a los extremos procedentes de División de Honor Plata Reinante y Adrián Sánchez. El Nava, por su parte, ha agitado el árbol con la salida de su bloque defensivo central -Bonanno y Carró- además de los lusos Rui Baptista y Joao Bandeira, entre otros. Para compensarlo, han aterrizado en tierras segovianas los laterales Maiko Vázquez (Avanca), Esparon (Triestre) y Aduffred (Pelister), además del central Lima (Cherbourg), del extremo Ugalde (Barça Atlétic) y del portero Paulo Moreno (Chartres). El Caserío ha dado un paso al frente, con incorporaciones ambiciosas como las de Bar, David Cadarso, Nacho Plaza o el hispano Jorge Maqueda, además de los laterales Ardito y Omeragic.

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El Puente Genil se ha reforzado con cinco hombres, entre ellos Bonnano y el portero Asanin, llegado desde el Besiktas turco. El equipo que menos se ha movido ha sido el Ademar, con solo dos novedades, las del extremo Casqueiro y el central Castro. Tampoco lo han hecho en demasía Barcelona, Granollers y Ciudad Encantada. El campeón ha contratado a Sergey Hernández, al islandés Smarasson y sube del filial al pivote Oriol San Felipe. El Granollers tira de juventud con el meta Cardeñosa y el extremo Povill, ya que el fichado Rocas se va cedido al Puente Genil. Y el Cuenca solo presenta las novedades de Blas, Pinto y Gabor Decsi. Y el Puerto Sagunto se ha movido con timidez en su vuelta a la Asobal, con los fichajes de Navarro, Soler, Llorens y Romanillos.