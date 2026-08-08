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Fútbol

Suspendido el amistoso de mañana entre el CD Bueu y el Alondras

Entrenamiento del CD Bueu de fútbol en su campo.

Entrenamiento del CD Bueu de fútbol en su campo. / FDV

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César Collarte

O Morrazo

El Club Deportivo Bueu ha anunciado la suspensión del partido amistoso que tenía previsto disputar mañana, en el terreno de juego de A Graña, ante el Alondras, y que iba a suponer su debut en pretemporada. La presencia de obras en el campo es la razón detrás de esta decisión.

La idea de la directiva que preside Geno del Río es la de realizar este encuentro el 11 de noviembre, coincidiendo con la disputa del Torneo de las Festas de San Martiño de Bueu. Así pues, la primera cita de pretemporada de los buenenses será la del día 12 ante el Colegio Hogar.

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