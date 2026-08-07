El Frigoríficos del Morrazo se presenta ante 400 aficionados con el objetivo de la permanencia y el deseo de un nuevo pabellón

Entonando el «Ata o final, Balonmán Cangas», cántico fetiche en O Gatañal, unos 400 aficionados asistieron a la puesta de largo del Frigoríficos del Morrazo 2026-2027, en un proyecto que volverá a estar liderado desde el banquillo por Quique Domínguez y en el que el objetivo pasará nuevamente -si bien nadie hizo referencia directa al mismo- por la permanencia en la Liga Nexus Asobal. Eso a corto plazo, porque el acto, celebrado como ya es tradicional en el atrio de Darbo, sirvió también para deslizar un deseo a medio plazo. «Esta afición necesita un nuevo pabellón, porque va creciendo más y más. Sabemos que es difícil, pero el ADN de Cangas es llorar», manifestó Alberto González, presidente de la entidad.

Pablo Castro, canterano de pro, fue el elegido para abrir la presentación en sociedad de los integrantes de la primera plantilla. Tras él fueron saliendo Mateo Pallas, Martín Gayo, Tollef Lindqvist y el resto de compañeros, en un listado de 17 jugadores que cerró una de las novedades de este año, Nemanja Pestic. Luego fue el turno del equipo técnico, bajo los sones del «Sweet Caroline». A partir de ahí, exhibición de músculo con la salida de todos los integrantes de las categorías inferiores, jaleados, como no podía ser de otro modo, por el público presente.

Canteranos y primer equipo aguardan a su presentación, en el entorno del atrio de Darbo. / Gonzalo Núñez

La salsa de la jornada llegaría con los discursos, y fue el capitán, Juan Quintas, el primero en tomar la palabra para remarcar el trabajo del directivo Pepe Camiña antes de expresar sus ganas y las de todos sus compañeros «de veros, de estrenar O Gatañal, porque estamos cansados de ir a Bueu». Y se comprometió a «poner todo nuestro corazón y nuestro esfuerzo para que este sea un año mejor que el pasado».

Jugadores y público durante la presentación oficial del Balonmán Cangas. / Gonzalo Núñez

El técnico Quique Domínguez compartió con sentido del humor una de las interioridades del vestuario para mostrar sus buenos deseos de cara a la temporada. Lo hizo dando protagonismo a Chelo, su madre, que recompensaba a la plantilla del Cangas con tres bizcochos por cada victoria. «Ganamos diez partidos y empatamos dos, así que se comieron entre 36 y 40 bizcochos hechos por mi madre», señaló. Así que el objetivo de la temporada está claro: «Ojalá ganemos muchos partidos y ojalá vengan muchos bizcochos». Y como en cualquier ecuación con el Frigoríficos como protagonista no puede faltar su incondicional público, reclamó indirectamente su apoyo al manifestar que «estáis todos invitados a venir a O Gatañal a tomar los bizcochos de mi madre». Más allá de la anécdota, dejó una pincelada de estas dos primeras semanas de pretemporada. «Os voy a adelantar que me gusta bastante lo que veo», dijo.

El concejal de Deportes de Cangas, Eugenio González, aprovechó su intervención para felicitar a la cantera -«sus éxitos también son un orgullo para Cangas», apuntó- y para anunciar su retirada de la política al término de este mandato. Recordó su compromiso de que el Cangas tuviese un club a la altura de la Asobal «y me marcho con la tranquilidad de haber cumplido esa palabra». La responsable de Deportes de la Diputación, Xisela Aranda, y el encargado provincial de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides, coincidieron en señalar su respaldo al deporte en general y al balonmano en particular, mientras que la regidora, Araceli Gestido, mostró su «orgullo de pueblo» y pidió que el equipo juegue «como un niño con zapatos nuevos». Faltaba Alberto González, que cerró el acto apuntando al horizonte de contar con un nuevo O Gatañal.