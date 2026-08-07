Continuidad, divino tesoro

Con el mismo bloque y con cuatro retoques, dos en posiciones clave y otros tantos para cubrir las salidas de jugadores. Así ha configurado el Frigoríficos del Morrazo su plantilla para competir en la que será segunda temporada de Quique Domínguez en el banquillo cangués. Y es que el mayor activo que tendrá el Cangas no será otro que el de la continuidad de un grupo de jugadores que acabó consiguiendo con solvencia la permanencia el año pasado, y que ya es conocedor de la sistemática de juego del entrenador pontevedrés.

No se han producido salidas traumáticas en lo deportivo. Si acaso la de Nico D’Antino (Logroño), máximo realizador de la escuadra morracense en la campaña anterior, favorecido por un estilo que prima a los extremos, así como por su eficacia desde los siete metros. Con él se han marchado Javi Fernández (Novás), Gallardo (Huesca) y Valderhaug.

Las llegadas han servido para renovar la demarcación de extremo derecho, con una apuesta por el talento nórdico, personificada en el noruego Tollef Lindqvist, procedente del Kristiansand Topphandball, y por la juventud de Hugo Vila (Benidorm), avalado por su presencia en los Hispanos Júnior en el reciente Campeonato de Europa de la categoría. A priori son dos piezas similares, con velocidad y calidad en el lanzamiento.

En cambio, el danés Pelle Boesen aterriza para solventar una de las carencias del equipo en la pasada temporada, la de disponer de un central puro, de características diferentes a las de Manu Pérez. Con su fichaje se pretende, además, sacar partido a la calidad de Javi García en los seis metros, trayéndole un socio en el juego del dos para dos.

El último en llegar y la guinda del pastel ha sido el serbobosnio Nemanja Pestic, polivalente y con un año de experiencia en la Asobal, ya que procede el Dicorpebal Logroño. Su incorporación responde a la necesidad de contar con un perfil diferente en la primera línea, el de un lanzador de larga distancia, pero también a la de disponer de un elemento más en el plano defensivo, donde puede actuar tanto en el centro del 6.0 como en uno de los laterales. De su adaptación dependerá su posición final.

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El resto son los mismos jugadores del año pasado pero con una temporada de acoplamiento en sus piernas y en sus cabezas, lo que ya supone un buen trecho de camino recorrido después de las dificultades que se pasaron en el primer tramo de la Liga anterior.