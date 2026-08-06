Nemanja Pestic, nuevo jugador del Frigoríficos: «Tenemos una buena plantilla y vamos a ser un equipo difícil para los rivales»

Con la ilusión de poder explotar definitivamente como jugador en la Liga Nexus Asobal y el deseo de mejorar las prestaciones del año pasado a nivel colectivo. Así se mostró Nemanja Pestic en su presentación como nuevo jugador del Frigoríficos del Morrazo, en un acto en el que estuvo acompañado por el director deportivo de la entidad, Óscar Fernández, y que se desarrolló en las instalaciones de Áreas Psicoloxía Cangas, patrocinador del club. «No estaba contento con los minutos que estaba teniendo en Logroño, hablé con mi representante y con la gente del Cangas, y esta es la mejor opción para mí en este momento», señala, antes de añadir que «aquí puedo demostrar todo lo que sé y espero que consigamos resultados mucho mejores que el año pasado».

Pestic, lateral izquierdo de 24 años, llega procedente del Dicorpebal Logroño La Rioja para aportar físico y polivalencia a la escuadra de Quique Domínguez. Fernández lo describe como «un jugador muy completo, que puede defender y atacar, y que nos dará el lanzamiento exterior que nos faltó en ocasiones en la temporada anterior». Asume que en su etapa en tierras riojanas «no demostró todo lo que vale», pero defendió que «los informes que manejamos de él son muy buenos y Cangas es el lugar ideal para que saque a relucir su potencial, que es mucho».

El propio jugador serbobosnio asegura que «puedo dar todo en defensa y ataque. Mido dos metros y me gusta el juego de uno contra uno y el lanzamiento de 9 metros, tengo un buen entendimiento con pivotes y extremos. Me gusta hacer todo esto». En cuanto a su papel defensivo, reconoce que «últimamente me encuentro más a gusto defendiendo en el centro más que en un lateral».

El hecho de no ser un debutante en la Liga Nexus Asobal le permite al balcánico acelerar su adaptación al balonmano español, más allá de haber aprendido el idioma. «Cuando llegué a Logroño no conocía mucho de la Asobal, pero ahora sí y estoy preparado», manifiesta. En Cangas ha encontrado una villa «muy hermosa, tanto sus alrededores como las playas», si bien admite que las sesiones de entrenamiento aún no le han permitido conocer todo lo que le hubiese gustado. De Quique Domínguez valora que «por encima de todo es una buena persona. Sabe cómo crear una buena atmósfera en el equipo, bromea con nosotros y me gusta esa parte de él, la relación con los jugadores, el hablar con todos...».

En cuanto a los objetivos para esta temporada se muestra ambicioso al señalar que «tenemos buena plantilla y creo que vamos a ser un equipo complicado para los rivales. Contamos con muchos jugadores de diferentes estilos de juego y eso nos va a convertir en una escuadra más difícil». En esa línea, su idea es la de «dar siempre el cien por cien de mí mismo», con una mentalidad que lo lleva a afirmar que «quiero ganar cada partido, dejo todo en la pista y no veo quién es el rival». Un pensamiento que será valioso habida cuenta del terrorífico calendario del Cangas en el inicio de temporada, al tener que medirse a los ocho primeros clasificados de la pasada Liga. «Espero que todos mis compañeros piensen lo mismo», subraya.

Pestic aguarda una Liga especialmente competida. «Creo que esta temporada va a haber muchos equipos duros y complicados. El Proín Sevilla, por ejemplo, ha entrado en Asobal y tienen a muchos jugadores con experiencia y buenos. Tenemos un calendario muy duro y vamos a ir partido a partido», asegura. Eso sí, desea poder debutar cuanto antes en O Gatañal. «Cuando jugamos aquí el año pasado, los compañeros me dijeron que en O Gatañal había momentos en que era como un infierno e iba a ser duro. Cualquier jugador quiere vivir ese ambiente y espero disfrutarlo esta temporada», sentencia.