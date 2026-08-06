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Fútbol / Segunda Futgal

El CD Bueu arranca la pretemporada con la vista en su amistoso del domingo ante el Alondras

Los de Javi Tenorio cuentan con un total de once novedades en su plantilla | Jugarán un total de ocho partidos de preparación

Primer entrenamiento del CD Bueu 2026-2027 en el campo de A Graña.

Primer entrenamiento del CD Bueu 2026-2027 en el campo de A Graña. / FDV

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César Collarte

Bueu

Con once novedades, la presencia de Javi Tenorio en el banquillo y la aspiración de completar una gran temporada y certificarla con el ascenso coincidiendo con la celebración de su centenario. Así ha arrancado el Club Deportivo Bueu una ilusionante campaña en la que ha multiplicado su ambición para tratar de regresar a la Primera Futgal. La escuadra buenense ha regresado al trabajo esta semana con el objetivo de ponerse a punto de cara a la exigente Liga que deberá afrontar en los próximos meses.

Los aficionados podrán ver desde ya el nuevo proyecto, toda vez que este fin de semana ya está programado el primer encuentro amistoso, y el que tendrá un mayor nombre. El cuadro local se medirá el domingo al Alondras en el campo de A Graña, iniciando un periplo de siete partidos de preparación.

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La siguiente cita será el miércoles 12 frente al Colegio Hogar y el viernes 14 habrá derbi frente al Domaio. El miércoles 19 los buenenses se enfrentarán al Moaña y el sábado 22 al Cruceiro. Todos estos duelos serán en casa. Las dos últimas citas de pretemporada son a domicilio, el 29 ante el Poio y el 5 de septiembre ante el Rápido Bahía.

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