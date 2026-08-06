Balonmano / Liga Asobal
El Cangas se presenta este viernes ante su afición en el atrio de Darbo
Los jugadores de todas las categorías del club se vestirán de corto para conjurarse, con los aficionados, de cara a la nueva temporada
Redacción
El Balonmán Cangas Frigoríficos del Morrazo viste su proyecto 2026/2027 de gala este viernes 7 de agosto para la presentación oficial de todas las plantillas de la entidad en un acto de confraternidad con la afición. La cita es en el atrio de la iglesia de Darbo a las 20.00 horas.
El evento servirá, entre otras cosas, para que el respetable pueda ver a las caras nuevas que se incorporaron a la disciplina canguesa este verano, entre ellos Nemanja Pestic, el central Pelle Boesen y el extremo derecho Tollef Lindqvist. El propio Pestic será presentado este jueves de forma oficial.
El evento en Darbo contará con música en directo y un picoteo y bebidas para los asistentes. Se esperan también intervenciones institucionales con representantes de Concello, Diputación y Xunta. Además, se conjurarán con la afición tanto el presidente como el entrenador, Quique Domínguez y el capitán Juan Quintas para iniciar con buen pie una campaña en la que la entidad aspira a mantener sin apuros su puesto en la Liga Asobal.
Antes del acto en el atrio de Darbo el primer equipo realizará su foto oficial en las instalaciones de su patrocinador principal, Frigoríficos del Morrazo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un muerto y un conductor fugado tras una colisión frontal en Vilagarcía
- Agresión salvaje con palos de tres personas a un vecino de Aldán por una presunta deuda de 30 euros
- Sacarse el carné de conducir en un verano ya no es posible en Vigo: se necesitan dos años
- Las urgencias del Cunqueiro rozan un nuevo récord histórico con más de 620 pacientes atendidos en un día
- Se busca cocinero para la cafetería del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo: esto es lo que pagan
- El equipo vigués que salvó a un hombre de 73 años con una nueva técnica: «No teníamos nada más que ofrecerle. La estudiamos y fuimos a por todas»
- El hombre que limpió roca a roca los 30 km de costa entre Baiona y A Guarda
- Relevo en el puesto de la Guardia Civil de Cangas con la llegada del nuevo teniente