El Cangas se presenta este viernes ante su afición en el atrio de Darbo

El Balonmán Cangas Frigoríficos del Morrazo viste su proyecto 2026/2027 de gala este viernes 7 de agosto para la presentación oficial de todas las plantillas de la entidad en un acto de confraternidad con la afición. La cita es en el atrio de la iglesia de Darbo a las 20.00 horas.

El evento servirá, entre otras cosas, para que el respetable pueda ver a las caras nuevas que se incorporaron a la disciplina canguesa este verano, entre ellos Nemanja Pestic, el central Pelle Boesen y el extremo derecho Tollef Lindqvist. El propio Pestic será presentado este jueves de forma oficial.

El evento en Darbo contará con música en directo y un picoteo y bebidas para los asistentes. Se esperan también intervenciones institucionales con representantes de Concello, Diputación y Xunta. Además, se conjurarán con la afición tanto el presidente como el entrenador, Quique Domínguez y el capitán Juan Quintas para iniciar con buen pie una campaña en la que la entidad aspira a mantener sin apuros su puesto en la Liga Asobal.

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Antes del acto en el atrio de Darbo el primer equipo realizará su foto oficial en las instalaciones de su patrocinador principal, Frigoríficos del Morrazo.