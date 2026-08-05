25 años del mejor Alondras de la historia

La temporada 2001/2002 estará grabada para siempre en la memoria de los aficionados del Alondras. Fue entonces cuando el equipo cangués disputó por primera vez la fase de ascenso a la Segunda División B, que era la categoría de bronce del fútbol español. Solo un punto impidió al primer equipo subir en un grupo que compartía con Móstoles, Ávila y Siero. Aquella plantilla, con hasta 16 jugadores de Cangas, mantiene el contacto desde entonces y se acaba de reunir para una comida coincidiendo con el 25 aniversario de aquella gesta.

Los hermanos Carlos y Javi Palmás, Óscar García, el actual técnico del Celta Fortuna Fredi, Guillermo Paredes, Óscar Lago, Quito, Francisco Soliño, Veli, David Álvarez o Raúl Carracelas, entre otros, formaban parte de aquella histórica plantilla que quedó en segunda posición en la liga regular de Tercera División y en la fase de ascenso sumó 12 puntos por 13 del Ávila.

«Nunca perdimos el contacto. Es habitual que hablemos entre nosotros y cada pocos años solemos quedar para comer. Fue un año muy especial porque la mayoría éramos de Cangas y el entorno. Además, el segundo puesto en Liga nos permitió jugar la Copa del Rey. Fuimos a Fuerteventura a medirnos contra el Corralejo», recuerda Óscar García, que tras colgar las botas hizo carrera como entrenador.

El once titular del Alondras-Ávila con Fredi, actual entrenador del Fortuna, primero de pie por la izquierda. | / FDV

Las anécdotas sobre aquella brillante campaña son muchas y se repasan con emoción por parte de los autores de la gesta. De hecho entonces, pese a quedarse a las puertas del ascenso, lo logrado se celebró por todo lo alto en Cangas. «Hicimos una rúa por la calle con un autobús y recordamos cómo Cangas estaba llena de gente, con muchos niños», rememora.

Desde entonces el club alondrista disputó otras cuatro fases de ascenso desde Tercera División, todas ellas sin éxito. Sin embargo, en ninguna la ilusión de la afición fue tan grande como en aquella ocasión.

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El primer partido de la fase de ascenso, cuando se ganó contra el Ávila, todavía se considera, por muchos aficionados, como uno de los partidos con más afluencia en las gradas del Campo do Morrazo. Desde los protagonistas de aquel duelo explican que «se suele decir que es el mejor partido del Alondras. Por cómo se jugó y se ganó en un encuentro de tanta trascendencia», apunta García.