Rodrigo Conde: «Esta medalla de plata es el final de años de sequía y dudas»

El remero moañés Rodrigo Conde ha vuelto a colgarse una medalla al cuello. Una plata en el Campeonato de Europa disputado este fin de semana en Varese (Italia). Un resultado que como él mismo asegura «pone fin a años de sequía» y es un refuerzo anímico de cara al próximo mundial, que se celebra a finales de este mes en Amsterdam, y para encarar el ciclo olímpico. Conde forma una nueva dupla con el también gallego Caetano Horta y esta plata es su primera medalla juntos. «Estos han sido años de muchas dudas, pero cuando llega la recompensa te das cuenta de que has estado trabajando bien. Al final el deporte es así: no puedes estar arriba todos los años ni en todas las regatas», resume el deportista de Moaña.

El doble scull formado por Conde y Horta llegaba a Varese con buenas sensaciones, después de ser cuartos en las citas previas al Campeonato de Europa y muy cerca del podio. «Notábamos que todavía había algo que mejorar, así que estuvimos en Pisa con la marca de los botes y al final dimos con la tecla que necesitábamos», explica el moañés. Esa tecla a la que se refiere Rodrigo Conde consistió en un cambio en las dimensiones del bote, que no en el peso del mismo. «Antes, cuando estaba con Aleix los dos formábamos una pareja un poco más pesada. Caetano es un deportista más fino y yo en aquel entonces también estaba un poco más pesado que ahora. Nuestro peso cambió bastante, pero seguíamos remando en aquella embarcación, que se nos venía muy grande. Controlar el bote y la remada se nos hacía más complicado», expone.

El estreno del nuevo barco en este Campeonato de Europa no pudo ser mejor. «Es una embarcación para nuestro peso y ha sido un cambio espectacular», reconoce Rodrigo Conde.

El remero de Moaña Rodrigo Conde y su compañero Caetano Horta, a la derecha de la imagen, en el podio del Campeonato de Europa en Varese con la tripulación serbia y los hermanos Sinkovic, de Croacia. / FDV_Externas

La participación en el Campeonato de Europa consistió en tres regatas: una eliminatoria, semifinales y final. En todas ellas los gallegos fueron segundos, exhibiendo un gran nivel de competitividad. «Caetano y yo somos una pareja muy reciente. Nos acabamos de juntar y ya estar aquí, en un podio europeo, es muy buena señal», afirma Conde, antes de recordar cómo se desarrolló la gran final. «Sabíamos que teníamos velocidad para estar en las medallas. ¡Teníamos hambre de medalla y salimos a pelearla a tope!», subraya.

Una salida perfecta y luego a "apretar, apretar, apretar y apretar"

La salida del doble scull de Rodrigo Conde y Caetano Horta fue perfecta y en los primeros metros consiguieron ponerse al frente de la regata, con medio bote de ventaja con respecto al resto de competidores. «A partir de los 500 metros fue cuando Serbia comenzó a irse un poquito, son remeros muy grandes y muy fuertes y se nos puso un poco más complicado seguirlos», relata el deportista de Moaña.

En los últimos 500 metros los gallegos consiguieron distanciarse del bote croata, tripulado por los hermanos Martin y Valent Sinkovic –campeones olímpicos, mundiales y europeos– y del rumano. «A partir de ahí empezamos a apretar, apretar, apretar, apretar... para intentar coger a Serbia. Es cierto que les metimos un buen recorte, pero no nos dio tiempo a llegar a la cabeza», completa Rodrigo Conde.

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Después de más de dos años sin subirse a un podio esta medalla de plata tiene un valor especial y supone un espaldarazo al trabajo de la nueva pareja del doble scull. «No puedes estar arriba todos los años ni en todas las regatas. Nadie lo ha hecho y no vas a ser tú el primero en hacerlo. Hay que aguantar el chaparrón, seguir confiando en el plan y que las cosas van a salir», concluye.