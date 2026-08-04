Frigoríficos y Ademar, dos históricos de Asobal el sábado en Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo y el Balonmán Cangas presentaron este martes el encuentro amistoso que el Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro jugará el sábado ante el Abanca Ademar León en el pabellón de Baltar. La iniciativa la promueve uno de los patrocinadores del club cangués, Construcciones Castro, para intentar promocionar y extender el balonmano más allá de sus escenarios habituales.

Cangas y Ademar son dos históricos de la Liga Asobal y el concejal de Deportes de Sanxenxo, Marcos Guisasola, destacó que para el municipio de O Salnés es una oportunidad acoger un encuentro de estas características y animó a la población a asistir a este duelo entre dos de los mejores equipos de España. El edil estuvo acompañado por dos de los capitanes del Frigoríficos del Morrazo, Juan Quintas y Santi López.

El encuentro está previsto para el sábado a las 20.00 horas y la entrada es gratuita para animar a la población y a los aficionados a llenar las gradas del pabellón de Baltar.

El Frigoríficos del Morrazo celebrará este viernes en Darbo su tradicional acto de presentación, que se adelanta a las 20.00 horas, y que incluirá a todos los equipos del club. El partido del sábado en Sanxenxo será el primer test de pretemporada para el equipo entrenado por Quique Domínguez.