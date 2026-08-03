Frigoríficos del Morrazo, Porto, Veszprem y Cisne se enfrentan en el Torneo Interpontes

Frigoríficos del Morrazo, Porto, Veszprem y Cisne se darán cita los días 13 y 14 en la segunda edición del Trofeo Interpontes, que fue presentado ayer en Cangas en un acto que contó con la presencia de los máximos dirigentes de Cisne y Teucro (coorganizadores del evento), Santi Picallo y Carlos García Alén, así como de la alcaldesa y el concejal de Deportes de Cangas, Araceli Gestido y Eugenio González, además de otros representantes del grupo de gobierno y de los jugadores del primer equipo Manu Pérez, Tollef Lindqvist y Pelle Boesen.

Tanto Picallo como García Alén coincidieron en señalar la aspiración de contar con los mejores equipos europeos en un torneo que ha nacido con vocación de consolidarse como una de las citas balonmanísticas del verano. «Queremos ser un referente a nivel nacional e internacional», señalaron. Y en el mismo justificaron la presencia del Cangas «por méritos propios», toda vez que la idea es que el torneo también tenga su componente autóctono, «y el Frigoríficos es la punta del iceberg. Tenía que estar aquí sí o sí», subrayan.

Desde el concello Eugenio González ahondó en esa idea, mientras que la alcaldesa felicitó a los promotores de la iniciativa y deseó el triunfo para el Cangas.

Para el Frigoríficos del Morrazo esta será una de las citas más importantes del verano. Los de O Morrazo se miden el jueves 13 al Porto a las 21 horas, con Cisne y Veszprem en la otra semifinal, a las 19 horas. El viernes 14 se disputarán los choques del tercer y el cuarto puesto y la final por el título.

Noticias relacionadas

Las entradas ya pueden retirarse en la web www.interpontes.com a un precio de 20 euros la entrada de un día de adulto (10 la de juvenil) y a 30 euros el bono para ver los partidos de los dos días (15 euros si se es juvenil).