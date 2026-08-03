El Frigoríficos del Morrazo pasa con nota su primera semana de trabajo

Cumpliendo plazos, con una notable adaptación de los fichajes y comenzando a sentar las bases del nuevo proyecto. Así ha transcurrido la primera semana de trabajo del Frigoríficos del Morrazo, a caballo entre las sesiones de gimnasio en casa y las de pista en el exilio de Bueu debido a las obras en el pabellón de O Gatañal. La plantilla que dirige Quique Domínguez se ejercitó esta tarde en Beluso tratando de afinar la puesta a punto física.

«Todo va según lo previsto. Los jugadores han llegado bien, con ánimo y buena predisposición en estas primeras sesiones, que son de toma de contacto», afirma el entrenador pontevedrés, que en estos días ha visto cómo los problemas físicos están respetando a los suyos, por lo que las únicas ausencias son las de los internacionales Hugo Vila y William Thompson. El primero de ellos, eso sí, se incorporará este jueves.

El principal punto de atención son las tres caras nuevas que presenta el Cangas este año. El lateral Nemanja Pestic, el central Pelle Boesen y el extremo derecho Tollef Lindqvist han encajado a la perfección dentro del grupo. «Están poniendo mucho de su parte, y ya sabíamos que el grupo iba a poner todo para que se sintieran cómodos. Se les ve buenos chicos y creo que el acoplamiento a la plantilla va a ser fácil y rápido», apunta el preparador.

Otra cosa será en la pista, donde obviamente hará falta más de una semana para que se integren en los sistemas de juego de Domínguez. Pero el técnico, con la prudencia que merece tan escaso tiempo de trabajo, se muestra optimista. «Está claro que no se pueden sacar muchas conclusiones, pero se ve a Pestic con un físico importante, con fuerza, y creo que nos va a aportar en la primera línea y en defensa», señala sobre el lateral bosnio fichado del Logroño La Rioja. Del central danés Pelle Boesen apunta que «es más fuerte y tiene más físico de lo que pensábamos. Tiene un lanzamiento duro y es un jugador que nos va a aportar creatividad, al que se le ve calidad en el pase, y que nos puede venir muy bien». Eso sí, con el matiz de que «llega de otra competición y habrá que ver cómo se adapta a una Liga Asobal que no conoce».

El tercero de los elementos es Tollef Lindqvist, un extremo «muy rápido y buen finalizador. Creo que nos va a ayudar, tanto él como Hugo Vila tienen características parecidas y estoy seguro de que van a ser jugadores importantes en este equipo».

Todos ellos deberán encajarse como piezas en un puzle en el modelo de juego de Quique Domínguez. «No va a cambiar, pero los jugadores, con sus características propias y su modo de jugar siempre aportan variantes», apunta el técnico antes de añadir que «ahí está el quid de la cuestión, el encontrar un equilibrio entre el modelo de juego y las características de los jugadores». En todo caso, el preparador del Cangas defiende que su modelo «ya es de por sí muy abierto, siempre orientado a mejorar las cualidades de los jugadores, siempre para ir en beneficio del equipo y del juego».

La semana será un tanto exigente, no solo en lo físico, con sesiones dobles, sino también con la incorporación de actividades de coaching y con el primer partido amistoso, previsto para este sábado en Sanxenxo ante el Ademar León.