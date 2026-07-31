Fútbol
El Cruceiro reúne a 250 personas en su jornada de puertas abiertas
La cita sirvió para presentar el proyecto de su nueva junta directiva | El club vende un centenar de camisetas de campañas anteriores
El Cruceiro reunió a cerca de 250 personas en la jornada de puertas abiertas celebrada el pasado fin de semana con la que quiso dar a conocer su nuevo proyecto, auspiciado por una junta directiva renovada bajo la presidencia de Juan Ramón Martínez.
«Se pasaron por el campo muchos socios, otros que lo fueron en el pasado... En ese sentido ha ido bastante bien», señala Mario Santos, directivo de la entidad de O Hío. Pero más allá de presentar sus iniciativas, la jornada, que contó con sesión vermú amenizada por gaiteiros de la parroquia, tenía como otro de sus objetivos la captación de niños para poder salir con algún equipo de categorías inferiores. Para ello, se organizaron unos circuitos en los que los participantes demostraban sus habilidades con el balón bajo la mirada de entrenadores del club. Algunos de ellos ya se anotaron para jugar la próxima temporada.
Pero la idea que más cuajó fue el merchandising de otras épocas, especialmente camisetas, con un centenar de ellas vendidas. Ahora se quiere regalar una a cada uno de los establecimientos que las patrocinaron a modo de recuerdo.
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