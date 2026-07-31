El Bueu Atlético se refuerza con el portero Quique Lorenzo, el central Lois y los extremos Carlos Costa y Joel Rábade

El Bueu Atlético regresará al trabajo el próximo lunes con su plantilla al completo y con cuatro novedades en la misma, la del portero Quique Lorenzo (Rasoeiro), el central Lois (Chapela) y los extremos Joel Rábade (OAR Coruña) y Carlos Costa (Culleredo). Con ellos y con hasta ocho jugadores vinculados al segundo equipo y a los juveniles Luis Montes tratará de armar un bloque que vuelva a luchar por estar en la zona media de la Primera Nacional, apostando por un juego eléctrico y atractivo para el espectador.

Quique Lorenzo es un meta de 21 años que da el salto desde la Primera Autonómica. Lois, por su parte, es un central juvenil de segundo año que se formó en las filas del Chapela y cuya calidad le permitirá incorporarse directamente al conjunto de Primera Nacional. Los dos fichajes con mayor experiencia, relativa, eso sí, son los de Carlos Costa, extremo derecho que la pasada campaña anotó 54 dianas en 25 encuentros en las filas del Culleredo; y Joel Rábade, extremo izquierdo, llega desde el OAR Coruña de División de Honor Plata, donde no tuvo protagonismo el año pasado. A ellos se sumará el lateral del filial Martín Cadilla, que pasa a formar parte definitivamente del primer equipo.

La plantilla buenense quedará formada, por tanto, por el portero Julio; los extremos izquierdos Diego y Joel; los extremos derechos Adri Suárez y Carlos Costa; los pivotes Rubén y Asier; los centrales Brais, Roque y Lois; y los laterales Samu Seijas, Gándara, Pepe Camiña y Cadilla. A ellos se unen otros ocho jugadores que estarán en dinámica de primer equipo, tres de ellos para la portería. Son el recién fichado Quique Lorenzo y los canteranos Hugo y Raúl, que pugnarán por entrar en las convocatorias de Montes. Además de ellos también contarán el pivote Marcos, el extremo derecho llegado desde la SAR Martín Barrio, aún en edad juvenil; el también extremo, pero izquierdo Nico Alonso (Chapela); y tres de los integrantes de la escuadra cadete que compitió en la Final a Ocho del Campeonato de España, y que ahora son juveniles de primer año: el portero Miguel Cadilla y los primeras líneas Pablo Arce y Matías Gestido.

«Esta es nuestra filosofía y lo que nos gusta hacer», resume el técnico pontevedrés. «Que los jóvenes den un paso adelante y los nuevos nos aporten frescura», añade. Montes está satisfecho con el equipo, más allá de haber tenido alguna duda en su composición. «Tuvimos dudas en reforzarnos en el pivote, pero Asier está cómodo en esa oposición y no queremos cerrarle el paso a Marcos. Además, con ellos tenemos pivotes de dos áreas», señala.

Montes reconoce asimismo que la posición de central defensivo «está un poco justa», pero lo cierto es que ya tiene la solución en sus manos, que pasará por incrementar la importancia del 5.1 en sus esquemas. «La idea es que esté al mismo nivel que el 6.0 en nuestra sistemática defensiva, porque para hacer coincidir a determinados jugadores en ataque tendríamos que irnos a dos cambios, y queremos hacer solo uno», explica. Todo porque la filosofía de juego volverá a ser la de correr. «No sé si podremos hacerlo más, pero al menos sí lo mismo», señala. En este sentido, matiza que el fichaje de Lois respalda esa intención, «porque las transiciones y la toma de decisiones en ellas es uno de sus puntos fuertes».

Los amistosos de pretemporada vendrán condicionados por la disputa de la Copa Galicia, de la que solo se conoce el primer emparejamiento, el 14 de agosto en Culleredo ante el equipo local. Luego podría haber otras dos eliminatorias. También se han cerrado amistosos ante la SAR y el Poio.