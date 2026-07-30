José Ramón Martínez y Juan Vieito vencen en la 40ª edición de la Regata Santa Marta Classic

José Ramón Martínez (Club Vela Playa Oza) y Juan Vieito (independiente) se adjudicaron la victoria en la Regata Santa Marta Classic, que se disputó en aguas de la ensenada de Liméns bajo la organización del Liméns Wind&Sup Club en las modalidades de Windsurf y WingFoil. La cita, que cumplía su cuadragésima edición, sirvió también para conmemorar la efemérides en una jornada marcada por las condiciones meteorológicas muy favorables para la maniobra y la táctica de regata.

La flota procedía no solo de Galicia, sino también de otras partes de España como Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha, comunidad esta última que fue la más representada. La salida se marcó a las 15 horas para la participación de Windsurf, que disputó tres pruebas con viento de entre 12 y 15 nudos. Luego fue el turno del WingFoil con otras tres mangas con el viento arreciando. Ya en tierra se decidió realizar otra prueba conjunta para ambas flotas.

Noticias relacionadas

De este modo, en la categoría absoluta de Windsurf José Ramón Martínez fue el vencedor por delante de Jose Costoya (RCN Rodeira) y de Jorge Robleda (Liméns W&S Club). En la categoría Open el triunfo fue para Pilar Prieto (Orillas Alocén-Guadalajara), con Francisco Robleda (Liméns W&S) segundo e Ignacio Botas (Marítimo A Penela) tercero. En la absoluta de WingFoil se impuso Juan Vieito (independiente) con David Maceiras (RCN Rodeira) y Nicolás Blanco (Castrelo de Miño) completando el podio. Y en la clasificación de Youth el podio estuvo integrado por David Maceiras, Iván Álvarez (Liméns W&S Club) y Dani Robleda (Liméns W&S Club).