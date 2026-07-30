El Frigoríficos del Morrazo lanza su campaña de socios con el objetivo de superar los 1.600

Bajo el lema de «Eu son cangués» y la imagen de uno de sus símbolos, Santi López, el Frigoríficos del Morrazo ha lanzado su campaña de socios para la temporada 2026-2027, en la que se ha marcado como objetivo superar la barrera de los 1.600. La idea parte de uno de los cánticos más representativos de la Marea Azul, que habla de un sentimiento que no puede parar y de lo que supone el ADN Cangas, y eso es lo que se quiere transmitir en una iniciativa que se pone en marcha prácticamente en paralelo al inicio de la pretemporada del equipo que estará dirigido un año más por Quique Domínguez.

La intención del club es aprovechar la ola positiva de apoyo de los últimos partidos de la campaña pasada en O Gatañal, con algunas de las mejores entradas de ese ejercicio, cerrado con un nuevo éxito en forma de permanencia en la Liga Nexus Asobal. «Sabemos que, aunque hemos conseguido mejorar la plantilla, será una temporada difícil, y necesitamos de nuestra gente. O Gatañal tiene que volver a ser decisivo», subrayan desde la entidad que preside Alberto González. En este sentido las previsiones apuntan a moverse en los números de socios de estos últimos años, entre los 1.500 y los 1.600, si bien la directiva admite que «nos gusta ser ambiciosos y queremos mejorarlas y estar por encima de esos 1.600».

El local social del Cangas ha abierto hoy sus puertas para recibir a sus abonados de lunes a viernes de 11 a 14 y de 19.30 a 21.30 horas, tanto para proceder a renovaciones de carné como a nuevas altas. La única excepción en la que la oficina permanecerá cerrada será la de los días en las que el equipo morracense esté disputando alguno de sus amistosos de pretemporada.

Los precios de los abonos son los mismos de la pasada temporada. De este modo, el carné de socio adulto (nacidos a partir del año 2002) tiene un coste de 145 euros, que se reduce a 95 euros para los socios Sub 23, es decir, los nacidos entre 2003 y 2007. El socio juvenil (nacidos entre 2008 y 2013) deberá desembolsar un total de 75 euros y el infantil (nacidos entre 2014 y 2018) 50. Por último, el abono familiar (que afecta a una unidad familiar con niños nacidos hasta 2015) tiene un coste de 300 euros. Para la modalidad de socio-empresa hay que solicitar información adicional en info@balonmancangas.com. El abono permite el acceso a todos los partidos de la Liga Asobal y de la Copa del Rey.

Por otra parte, la presentación tanto del Frigoríficos del Morrazo como del resto de equipos de Balonmán Cangas y Luceros será el próximo viernes, día 7 de agosto, en el lugar habitual, el atrio de Darbo. Será el acto oficial que dará el pistoletazo de salida a la nueva temporada y en el que se renovarán los votos de esa alianza indisoluble que forma el conjunto cangués con sus aficionados. A partir de ahí, las citas que los de Quique Domínguez tienen marcadas en su calendario son las de los amistosos de época veraniega, con el del Ademar León, solamente un día después, como primero de ellos, en un duelo que se disputará en el pabellón de Sanxenxo.

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Después vendrá el Torneo Interpontes de Pontevedra los días 13 y 14 (el Oporto será el rival en semifinales; en el otro choque se miden Cisne y Veszprem). El día 20 se afrontará el único duelo en casa de esta etapa, frente al Zamora (20 horas), el 22 se viajará a Portugal para visitar al Andebol Póvoa y el 30 se jugará la Supercopa Galicia ante OAR Coruña o Cisne en el pabellón de Tui. El periplo se cierra el 4 de septiembre en O Rosal frente al Novás.