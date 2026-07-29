El renovado Moaña arranca con el objetivo de mejorar los números del año pasado

Con una profunda renovación en su plantilla y el objetivo de mejorar las prestaciones de la temporada pasada el Club Deportivo Moaña ha echado a andar en un proyecto que estará liderado desde los banquillos por Rafa Vázquez. El preparador vigués, que llegó a principios del mes de diciembre, volverá a tomar las riendas de los celestes después de haber conseguido la permanencia en la Preferente Futgal. Ahora la idea es repetir, pero a poder ser sin sufrir en exceso.

Lo cierto es que los cambios en la escuadra de O Morrazo han sido múltiples, un total de 13, si bien Vázquez apunta a que esa era su idea. «Quería hacer cambios, aunque sí es cierto que hubo alguna salida con la que no contábamos, como la de Marchena o el hecho de que se nos fueran los dos porteros. Por lo demás, el resto ya era lo esperado», resume el preparador. De este modo, hubo que traer a dos hombres para reforzar una posición tan delicada como la de guardameta. Manu Janeiro (Salgueiriños) y Aitor Valverde (Pontevedra) han sido los elegidos. La otra posición que ha registrado más variaciones es la punta del ataque, con las incorporaciones de Manu Bieito (Cuntis), Joel Piñeiro (Areosa Juvenil), David Portela (Pontevedra Juvenil) y Yago Piñeiro (Pontevedra B). Además, también son caras nuevas los defensas Pablo García (retirado), Chata (Choco) y Magda (Atios), así como los centrocampistas Varo (Valladares), Roi González (Villalonga), Pedro Posada (Alertanavia) y Maxi (Tyde).

«Estamos contentos porque se ha renovado a quienes queríamos más allá de Marchena, y hemos reforzado el equipo», razona Vázquez, que añade que la idea también era la de «rejuvenecer el ataque del equipo». ¿Con más gol, que era uno de los aspectos de los que adolecían los moañeses el año pasado? «Bueno, eso hay que verlo, porque el gol también hay que generarlo. La intención de inicio es la de buscar a gente más joven, con mayor energía», explica. En el capítulo de renovaciones se ha atado a Andrés, Juan Durán, Adri Costa, Jesús, Chisco, Javi Domingo, Marcos Torres y Villar. Además, estarán a prueba los jugadores de perfil ofensivo Iago (sin equipo), Dunny (Cruceiro), Saúl (Marín) y Jose (Velle).

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El objetivo es «mejorar lo del año pasado, aunque es complicado sin saber cómo están los demás». En todo caso, la apuesta será por «construir un equipo y que funcione igual en casa como fuera, además de tener un buen inicio de campeonato».