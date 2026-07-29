El Beluso ficha a Dapiga y busca un lateral y un mediocampista para cerrar su plantilla

La Cultural Deportiva Beluso ha cerrado el fichaje del central Dapiga y todavía busca en el mercado un lateral derecho y un centrocampista para completar la plantilla. El conjunto que dirige Bruno Gago ha iniciado los entrenamientos de pretemporada con un total de 19 futbolistas en plantilla pero con problemas en alguna posición. La reciente operación de rodilla sufrida por Vivi y los problemas en el menisco de Parada han dejado al equipo buenense sin relevo en la zona derecha de la defensa, por lo que el técnico apuesta por incorporar a un futbolista más en esa demarcación.

Dapiga procede del Club Deportivo Moaña y ya militó en el pasado dos temporadas en el Beluso, adonde llegó procedente del Bueu. Anteriormente también estuvo en las filas de Domaio y Cruceiro. Su llegada sirve para reforzar el centro de la defensa con un jugador poderoso físicamente y con un buen juego aéreo, algo fundamental en la categoría. Con el cangués ya son ocho las novedades en el equipo celeste, al sumarse al también central Asier Juncal (Domaio), al centrocampista Anxo (Val Miñor Juvenil), al mediapunta Muros (Pontevedra Juvenil), a los extremos Íker (Alondras) y Hamza (Domaio), y a los delanteros Breixo (Moaña) y Rubén Rosendo (Choco). Asimismo, el club ha renovado a los porteros Íker y Antón; a los defensas Parada, Freire, Álex Fernández y Ortube; a los centrocampistas Santi, Mole y Bermu; y a los extremos Raúl Paredes y Pasto.

La idea de la entidad es que Vivi esté entre los elegidos, pero todo dependerá de la evolución de su lesión. La mala noticia es que Parada se ha sumado a la lista de bajas por una lesión similar, que abre la incógnita de su deberá pasar o no por quirófano. Así las cosas, el club intentará cerrar un lateral derecho, además de un centrocampista. Ambos podrían salir de cinco futbolistas que Gago tendrá a prueba durante esta temporada, y que son el lateral Aarón (Choco), el mediocentro Xoel (procedente del equipo juvenil) y tres futbolistas con pasado en el club como Barre, Cervi y Campelo, los dos últimos de regreso tras una etapa en Andalucía.

Por otra parte, el equipo buenense ya tiene cerrado su calendario de amistosos para el verano. El balón comenzará a rodar el sábado 8 de agosto ante el Arcade en cancha visitante. El miércoles 12 As Laxes acogerá el choque entre el Beluso y el Alondras, y el sábado 15 se repetirá escenario, pero en esta ocasión ante el Juvenil de Ponteareas. El miércoles 19 los de Bruno Gago reciben al Tomiño y el sábado 22 al Atlético Combarro. El periplo de partidos de preparación pondrá su punto y final el sábado 29, también en casa, con el Monteporreiro como rival.

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La Liga dará comienzo el fin de semana del 5 y 6 de septiembre y el Beluso ha quedado encuadrado en el mismo grupo de Moaña, Marín, Ribadumia, Cambados, Villalonga, Alertanavia, Atlántida de Matamá, Porriño, Atios, Valladares, Areas, Juvenil de Ponteareas, Atlético Arnoia, Barbadás, Verín, Auriense y Lemos.